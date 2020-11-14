Galatasaray'da flaş Emre Akbaba gelişmesi! Yeni mukavele...

Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Emre Akbaba'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi en geç devre arasında uzatılacak. Garanti ücreti 1 milyon 750 bin Euro olarak yazılsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenen Emre, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9.2 milyon TL alıyor.

28 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde ücreti tamamen TL'ye çevrilecek ve kendisinden maddi anlamda fedakarlık yapması istenecek.

İMZA ATMAYA HAZIR

Sabah'ın haberine göre; Emre Akbaba'ya önerilmesi düşünülen rakam ise 6-7 milyon TL seviyesinde. Emre'nin teklif gelmesi halinde pazarlık yapmadan Galatasaray'la sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu öğrenildi.