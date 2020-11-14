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'da flaş gelişmesi! Yeni mukavele...

Teknik direktör ’in üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen vazgeçemediği 28 yaşındaki yıldız futbolcuya, ocak ayında yeni mukavele ve milyon TL civarında ücret önerilecek 'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen yıldız orta saha 'ya ocakta yeni mukavele önerilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:51 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:57
Galatasaray'da flaş Emre Akbaba gelişmesi! Yeni mukavele...

'in gelecek planları arasında yer alan 'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi en geç devre arasında uzatılacak. Garanti ücreti 1 milyon 750 bin Euro olarak yazılsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenen Emre, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9.2 milyon TL alıyor.

28 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde ücreti tamamen TL'ye çevrilecek ve kendisinden maddi anlamda fedakarlık yapması istenecek.

İMZA ATMAYA HAZIR

Sabah'ın haberine göre; Emre Akbaba'ya önerilmesi düşünülen rakam ise milyon TL seviyesinde. Emre'nin teklif gelmesi halinde pazarlık yapmadan 'la sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu öğrenildi.

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