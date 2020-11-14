‘Böyle olmaz’

Eski idarecilerden Doğan Hasol, mevcut yönetimin mali genel kurul yapmadan seçim kararı almasının tüzüğe aykırı olduğunu söyledi. Hasol "Galatasaray olarak talihsiz bir dönem yaşıyoruz. Önce mali genel kurul yapılır sonra seçim. Yönetim kendini ibraya sunmadan seçime gidiyor. Önce mali durumu bir görelim, faaliyetleriniz oylansın" dedi.