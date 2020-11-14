Haberler Galatasaray ‘Böyle olmaz’

‘Böyle olmaz’

Eski idarecilerden , mevcut yönetimin yapmadan kararı almasının tüzüğe aykırı olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 20:27 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
‘Böyle olmaz’

Eski idarecilerden , mevcut yönetimin yapmadan kararı almasının tüzüğe aykırı olduğunu söyledi. Hasol " olarak talihsiz bir dönem yaşıyoruz. mali genel kurul yapılır sonra seçim. Yönetim kendini ibraya sunmadan seçime gidiyor. Önce mali durumu bir görelim, faaliyetleriniz oylansın" dedi.

BİZE ULAŞIN