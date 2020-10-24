İşte Radamel Falcao'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon!

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşan Galatasaray'da Radamel Falcao kırmızı kart gördü.

Erzurum karşısında takımının 2. golünü atan Kolombiyalı yıldız, 73. dakikada ikinci sarı kartını görerek soyunma odasının yolunu tuttu.

AVRUPA'DA İLK KIRMIZISI!

Falcao, Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 34 yaşındaki oyuncu böylece, Avrupa kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu

Radamel Falcao, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

İşte Falcao'nun kırmızı kart gördüğü o pozisyon:

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.