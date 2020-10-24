Haberler Galatasaray Galatasaray'a gençlik aşısı! 3 transfer bombası birden

'a gençlik aşısı! 3 bombası birden

Gelecek vadeden isimleri kadroya katmak isteyen , ’dan ve ile G.Birliği’nden Berat Özdemir için teklifi yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray'a gençlik aşısı! 3 transfer bombası birden

ocak ayında yapacağı takviyelerin listesini hazırladı. Bu sezon 'da gösterdikleri çıkışla dikkat çeken ile listenin ilk sıralarında yer alıyor. 20 yaşındaki sağ bek İsmail, bu sezon takımıyla 6 maça çıkarken 1 gol atmayı başardı. 1.75 boyundaki futbolcu, kanat bindirmeleri ve ortalarıyla tehlike yaratmayı başarıyor. Takım arkadaşı Burak ise sezona flaş başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılarda bu yıl 6 maça çıkan 20 yaşındaki Burak, 3 gol atarken 2 de asist yaptı ve takımın yıldızı olmayı başardı.

TAYLAN'LA REKABET
Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı'dan başka ön libero olmaması teknik heyetin en çok endişe duyduğu konuların başında geliyor. 25 yaşındaki futbolcunun yokluğunda o bölgede devşirme isimlere şans verilecek. Bu sebeple ön libero mevkiine uygun maliyetli bir isim arayan yönetim, 'nden Berat Ayberk Özdemir'i gözüne kestirdi. Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda 32 maça çıkıp 2 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, bu yıl 3 karşılaşmada boy gösterdi. forması da giyen Berat'ın, Taylan ile rekabete girmesi sağlanacak.

BİZE ULAŞIN