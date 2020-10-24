Haberler Galatasaray Fatih Terim'den flaş gönderme! "Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"

'den flaş gönderme! "Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"

Galatasaray Teknik Direktörü , Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemleri eleştirdi. Deneyimli teknik adam, 'nun kırmızı kartı için, "Falcao hiç görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." ifadesini kullandı. Başarılı çalıştırıcı, basın toplantısında ise "Bilinsin ki, artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım" diyerek yönetime mesaj yolladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 01:54
Fatih Terim'den flaş gönderme! "Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"

Galatasaray Teknik Direktörü , Erzurumspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakemleri hedef aldı. 'nun kırmızı kartına isyan eden deneyimli teknik adam, "Falcao hiç görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." ifadesini kullandı.

"GEÇEN HAFTA BİR ŞEY DEMEDİK!"

Geçen haftaki maçında Etebo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyona da değinen Terim, "Etebo'nun sarı kartları olabilir ama Etebo'nun ikinci sarı kartından 2-3 saniye önce Alanyalı 9 numaralı oyuncunun Luyindama'ya arkadan darbesi var, Luyindama kendini atmadığı için ona bakılmadı, biz de bir şey demedik." dedi.

"ERZURUM BİR ŞEYLERİN BAŞLANGICI"

, maçla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik maçı ama olmadı. Fatih Terim: Yine oyunun en kritik zamanında 10 kişi kaldık ama sonrasında rakibe şut şansı vermedik. 3 puan almayı becerdik. Umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurumspor genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor. Ben de öyle inanıyorum. İnşallah öyle olacaktır."

BASIN TOPLANTISINDA BOMBA SÖZLER!

Fatih Terim, basın toplantısında ise bu kez kulüp içindeki bazı isimlere sert mesajlar yolladı. Son dönemde yönetimle transfer konusunda sorunlar yaşadığı iddia edilen deneyimli teknik adam, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Benim Galatasaray taraftarına sözüm var. Sabırla sessiz kalıyorum. Bu, hiçbir şeyin farkında olmadığım anlamına gelmesin. Bilinsin ki, artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım" diyerek isim vermeden yönetime mesaj yolladı.

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