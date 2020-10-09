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Ozornwafor yine saf dışı

dönmek için gün sayan Muslera'ya lisans çıkarılması ile yabancı sayısı 15'e çıkan 'da piyango 'a vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:03 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Ozornwafor yine saf dışı

dönmek için gün sayan Muslera'ya lisans çıkarılması ile yabancı sayısı 15'e çıkan 'da piyango 'a vurdu. Geçen sezon Almeira'ya kiralanan Nijeryalı stoperin lisansı çıkarılmadı. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ve henüz sarıkırmızılı formayı resmi bir maçta giyemeyen Ozornwafor'un bu nedenle büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

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