Sahalara dönmek için gün sayan Muslera'ya lisans çıkarılması ile yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da piyango Valentine Ozornwafor'a vurdu. Geçen sezon Almeira'ya kiralanan Nijeryalı stoperin lisansı çıkarılmadı. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ve henüz sarıkırmızılı formayı resmi bir maçta giyemeyen Ozornwafor'un bu nedenle büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.
Ozornwafor yine saf dışı
Sahalara dönmek için gün sayan Muslera'ya lisans çıkarılması ile yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da piyango Valentine Ozornwafor'a vurdu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:03 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50