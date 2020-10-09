Ozornwafor yine saf dışı

Sahalara dönmek için gün sayan Muslera'ya lisans çıkarılması ile yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da piyango Valentine Ozornwafor'a vurdu. Geçen sezon Almeira'ya kiralanan Nijeryalı stoperin lisansı çıkarılmadı. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ve henüz sarıkırmızılı formayı resmi bir maçta giyemeyen Ozornwafor'un bu nedenle büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.