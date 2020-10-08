Galatasaray'da Muslera'dan geri dönüş müjdesi! O maçta sahaya...

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve uzun süredir formasından uzak kalan Fernando Muslera'dan sevindirici haberler geliyor.



Takvim'in haberine göre, sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtiliyor. Uruguaylı eldivenin kasımda dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi.

DÖNMEYİ BAŞARIRSA SİVASSPOR MAÇINA HAZIR!

Muslera, kasım ayında geri dönmeyi başarırsa Sivasspor maçı için formaya aday duruma gelecek.

AĞIR İDMANLARA BAŞLADI

Fernando Muslera ağır sakatlığı sonrası ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası hemen idmanlara başlayan Uruguaylı eldivenin her geçen gün daha iyi seviyeye geldiği öğrenildi.