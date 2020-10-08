Haberler Galatasaray Galatasaray'da Muslera'dan geri dönüş müjdesi! O maçta sahaya...

'da Muslera'dan geri dönüş müjdesi! O maçta sahaya...

'ın transfer döneminin sona ermesinin ardından sakatlığı bulunan 'nın lisans çıkarılmıştı. Uruguaylı file bekçisinden sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. İyileşme sürecini çok hızlı geçiren deneyimli eldivenin kasım ayındaki maçına hazır hale gelebileceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:32
Galatasaray'da Muslera'dan geri dönüş müjdesi! O maçta sahaya...

Geçtiğimiz sezon maçında ayağı kırılan ve uzun süredir formasından uzak kalan 'dan sevindirici haberler geliyor.

Takvim'in haberine göre, sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtiliyor. Uruguaylı eldivenin kasımda dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi.

DÖNMEYİ BAŞARIRSA SİVASSPOR MAÇINA HAZIR!
Muslera, kasım ayında geri dönmeyi başarırsa maçı için formaya aday duruma gelecek.

AĞIR İDMANLARA BAŞLADI
Fernando Muslera ağır sakatlığı sonrası ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası hemen idmanlara başlayan Uruguaylı eldivenin her geçen gün daha iyi seviyeye geldiği öğrenildi.

BİZE ULAŞIN