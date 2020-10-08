Galatasaray'da fatura o isme kesildi! Ayrılık kapıda
Sezona Süper Lig ve Avrupa'da üst üste galibiyetlerle başladıktan sonra Fenerbahçe derbisiyle birlikte düşüşe geçen Galatasaray'da büyük bir kriz patlak verdi. Transfer döneminde Fatih Terim'in istediği isimleri alamayan sarı-kırmızılı yönetim, o isimle yolları ayırma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
08 Ekim 2020 Perşembe 11:22, Güncelleme 08.10.2020 11:25
Galatasaray'da fatura o isme kesildi! Ayrılık kapıda