Galeri Galatasaray Galatasaray'da fatura o isme kesildi! Ayrılık kapıda

Galatasaray'da fatura o isme kesildi! Ayrılık kapıda

Sezona Süper Lig ve Avrupa'da üst üste galibiyetlerle başladıktan sonra Fenerbahçe derbisiyle birlikte düşüşe geçen Galatasaray'da büyük bir kriz patlak verdi. Transfer döneminde Fatih Terim'in istediği isimleri alamayan sarı-kırmızılı yönetim, o isimle yolları ayırma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da fatura o isme kesildi! Ayrılık kapıda

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