Son dakika: Bruma'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

Yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın eski futbolcusu Armindo Bruma'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. Yunan ekibi Olympiakos'a imza atan Portekizli yıldız, Türkiye'den biri Galatasaray olmak üzere 2 takımdan teklif aldığını belirtti. Bruma'dan istediği dönüşü alamayan sarı-kırmızılılar, son günlerde Garry Rodrigues için temaslarda bulundu ancak transfer gerçekleşmedi.

PSV'den ayrılmak istemediğini ancak yeni teknik direktör Schmidt'in kendisini kadroda düşünmediğini ifade eden Bruma, transferin bitimine iki gün kala Galatasaray'ın da içerisinde olduğu 4 farklı takımdan teklif aldığını ifade etti.



"TÜRKİYE'DEN 2 TEKLİF ALDIM"

Biri Galatasaray olmak üzere Türkiye'den iki takımdan teklif aldığını ifade eden Bruma, "PSV'den ayrılma gibi bir düşüncem yok ancak teknik direktör Schmidt'in kadro planlaması ile ilgili başka düşünceleri vardı. Transferin son iki gününde Galatasaray da Türkiye'den iki teklif aldım ancak Olympiakos, PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti ve benim açımdan da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmam tercih sebebi oldu" şeklinde konuştu.

RODRIGUES DE OLMADI!

Transferi dönemi boyunca Henry Onyekuru ile ilgilenen ve yıldız futbolcuyu Monaco'dan kiralamak için uğraşan ancak istediği sonucu alamayan Galatasaray Yönetimi, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den Garry Rodrigues için de temasta bulunmuştu.