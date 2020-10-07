Haberler Galatasaray Son dakika: Bruma'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

Son dakika: 'dan flaş itirafı! "..."

Transferin son gününde Yunan ekibi 'a imza atan 'dan sürpriz bir itirafı geldi. Portekizli yıldız, sarı-kırmızılı takımdan teklifi aldığını açıkladı. Öte yandan başarılı sağ kanat oyuncusu, 'den Galatasaray haricinde bir takımdan daha teklif geldiğini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 13:27
Son dakika: Bruma'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

Yaz döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katan 'ın eski futbolcusu Armindo 'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. Yunan ekibi 'a imza atan Portekizli yıldız, 'den biri Galatasaray olmak üzere 2 takımdan teklif aldığını belirtti. Bruma'dan istediği dönüşü alamayan sarı-kırmızılılar, son günlerde Garry Rodrigues için temaslarda bulundu ancak transfer gerçekleşmedi.

'den ayrılmak istemediğini ancak yeni Schmidt'in kendisini kadroda düşünmediğini ifade eden Bruma, transferin bitimine iki gün kala Galatasaray'ın da içerisinde olduğu 4 farklı takımdan teklif aldığını ifade etti.

"TÜRKİYE'DEN 2 TEKLİF ALDIM"
Biri Galatasaray olmak üzere Türkiye'den iki takımdan teklif aldığını ifade eden Bruma, "PSV'den ayrılma gibi bir düşüncem yok ancak teknik direktör Schmidt'in kadro planlaması ile ilgili başka düşünceleri vardı. Transferin son iki gününde Galatasaray da Türkiye'den iki teklif aldım ancak Olympiakos, PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti ve benim açımdan da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmam tercih sebebi oldu" şeklinde konuştu.

RODRIGUES DE OLMADI!
Transferi dönemi boyunca Henry Onyekuru ile ilgilenen ve yıldız futbolcuyu Monaco'dan kiralamak için uğraşan ancak istediği sonucu alamayan Galatasaray Yönetimi, transfer döneminin son gününde 'den Garry Rodrigues için de temasta bulunmuştu.

BİZE ULAŞIN