Bitmeden gitti

Galatasaray'da kötü futbol ve Avrupa+ligde üst üste gelen iki mağlubiyet Fatih Terim'in de sinirlerini bozdu. Maç bitmeden soyunma odasına giden tecrübeli hoca "Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Bugün kazanma adına çok şey yaptığımız söylenemez. Benim erken çıkmama gelince sahada Galatasaray veya bana değil kendilerine yazık eden, futbolun ruhuna aykırı bir takım vardı. Neye tepki gösterdiğim çok açık. Galatasaray'ı ve takımı bırakmadım maçı bıraktım. Masum bir hareket. Ben Antep maçında da girdim. Yok ona karşı buna karşı diye bir şey yok" dedi.

TRANSFER SORUSUNDAN BIKTIM

"Bütün mağlubiyetleri bana yorabilirler" diyen Terim, "Borçlardan da beni sorumlu tutabilirler. İsteyen istediğini yazabilir ama ben duruşumdan taviz vermeden mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Bu yorgunluğun altından kalkamadık malesef. Perşembe-pazar yordu. Bu şekilde devam etsek işimiz zordu. Şimdi tek maça düştük milli aradan sonra belki toparlarız" ifadelerini kullandı. Terim, transferle ilgili soruya ise, "Her dakika transfer soruluyor. Ben de bıktım. Herkes bıktı. Sezon içinde ve sonunda bu konuda fikirlerimi söylemiştim. Yarın bitiyor, biz de işimize bakarız" yanıtını verdi.

FİKSTÜR ELEŞTİRİSİ

TERİM maçın pazartesi günü oynanmamasını da eleştirdi. "Fikstür yoğun. Milli maç haftasına denk geldik. Maç pazartesi olabilirdi. Cuma sabahı geldik. Test olduk. 10'da antrenman yaptık, gönderdik oyuncuları. Cumartesi kamp, bugün maç!" diyen Terim, maçta bir pozisyonda verdiği karara sinirlendiği Cüneyt Çakır'a da "İşgüzarsın" diyerek çıkıştı.

KENDİNİZ OYNAYIN!

Hakem Cüneyt Çakır'ın karşılaşmayı 5 dakika uzatması Fatih Terim'i sinirlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, 4. hakeme, "5 dakika mı uzatma verdiniz?" diye sorarken, "Evet hocam" yanıtın alınca "Alın kendiniz oynayın" diyerek soyunma odasına gitti. Galatasaray son 4 dakikayı kenarda Fatih Terim olmadan tamamladı.

BELHANDA VE FEGHOULİ TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Belhanda ve Feghouli'yi ilk onbirde oynatan Terim'e tepki gösterdi. Sosyal medyada, "Ne kadar kötü oynarlarsa oynasınlar ilk 11'deler" mesajları paylaşıldı. Terim iki oyuncuyu devrede oyundan aldı.