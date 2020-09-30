Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan İsviçre çıkarması! Marcao'nun yerine yıldız isim

Son dakika haberi: 'dan çıkarması! Marcao'nun yerine yıldız isim

, Marcao'nun ayrılma ihtimali üzerine yerini doldurmak için kolları sıvadı. Brezilyalı yıldız için Roma ile görüşmeler devam ederken sarı-kırmızılı yönetimin de ’den ’yi gündemine aldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan İsviçre çıkarması! Marcao'nun yerine yıldız isim

, Marcao'nun ayrılma ihtimali üzerine yerini doldurmak için kolları sıvadı. basını, Galatasaray'ın 'de forma giyen için ön görüşme yaptığı iddia edildi. 23 yaşındaki genç oyuncu için herhangi bir teklif yapılmadığı ancak Galatasaray'ın Basel'in içinde bulunduğu kritik mali durumdan faydalanmak isteyen takımlardan birisi olduğuna dikkat çekildi. Huracan'dan geçen sezon 1 milyon euro'ya edilen Paraguay'lının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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23 yaşındaki Alderete, geçen sezon toplamda 48 maça çıktı, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra 2 gol, 1 asistlik performansı ile skor katkısı da yaptı. Öte yandan İtalyan Corriere Dello Sport, Roma'nın Smalling için 'ı ikna etme konusunda umudu kalmadığı için Marcao'ya konsantre olduğunu yazdı. Ancak Galatasaray'ın yüksek kiralama bedeli talep etmesinin yanı sıra aynı şekilde yüksek bir zorunlu satın alma bedeli istediği için bu transferin çıkmazda olduğu belirtildi.

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