Haberler Galatasaray Son dakika! Galatasaray'da Younes Belhanda'ya Nice talip oldu

! 'da 'ya Nice talip oldu

'daki geleceği merak konusu olan 'ya sürpriz bir talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Faslı yıldızın transferi için devreye girdi. 30 yaşındaki futbolcunun transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:04
Son dakika! Galatasaray'da Younes Belhanda'ya Nice talip oldu

döneminin bitmesine kısa bir zaman kala 'da hareketlilik yaşanıyor. Hedefteki isimlerle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınıyor. Bazı oyuncularla yolları ayırıp maaş bütçesinde yer açmak isteyen Galatasaray yönetimi, aynı zamanda bonservis geliri elde edebileceği oyuncuları elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım 'ya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı almıştı ve Faslı yıldıza sürpriz bir talip çıktı. A Spor'un haberine göre 'nın eski takımı Nice transferde devreye girdi ve 30 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

BELHANDA TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
Younes Belhanda'nın eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, Nice ekibinin Galatasaray'a yapacağı bonservis teklifinin bu transferde belirleyici olacağı kaydedildi.

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