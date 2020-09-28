Son dakika! Galatasaray'da Younes Belhanda'ya Nice talip oldu

Transfer döneminin bitmesine kısa bir zaman kala Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor. Hedefteki isimlerle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınıyor. Bazı oyuncularla yolları ayırıp maaş bütçesinde yer açmak isteyen Galatasaray yönetimi, aynı zamanda bonservis geliri elde edebileceği oyuncuları elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım Younes Belhanda'ya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı almıştı ve Faslı yıldıza sürpriz bir talip çıktı. A Spor'un haberine göre Belhanda'nın eski takımı Nice transferde devreye girdi ve 30 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.



BELHANDA TRANSFERE SICAK BAKIYOR!

Younes Belhanda'nın eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, Nice ekibinin Galatasaray'a yapacağı bonservis teklifinin bu transferde belirleyici olacağı kaydedildi.