Haberler Galatasaray Galatasaray'da dev operasyon! Luyindama ve Marcao...

'da dev operasyon! ve ...

'da yönetim, 2022'de sözleşmeleri bitecek olan Christian ve ile nikah tazelemek için operasyonu başlattı. Avrupa'dan birçok talibi bulunan yıldız stoperlerin maaşlarında iyileştirmeye gidilerek muhtemel tekliflere karşı el güçlendirilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:57
Galatasaray'da dev operasyon! Luyindama ve Marcao...

'da ve operasyonu... Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmeleri 2022 yılında sona erecek iki yıldız stoperin sözleşmelerini uzatmak ve maaşlarında iyileştirmeye gitmek için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray önümüzdeki sezon yüksek gelir elde etmeyi düşündüğü iki oyuncusu ile masaya oturacak ve sözleşmelerini uzatmaya çalışacak. Ayrıca bu iki yıldızın maaşlarında iyileştirmeye gidilecek.

Galatasaray yönetimi, iki oyuncuya gelecek muhtemel teklifler karşısında elinin güçlü olmasını istiyor. İngiliz takımlarının gözdesi olan Luyindama ve İtalyan ekiplerinin takibindeki Marcao'nun teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

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