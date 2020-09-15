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Haberler Galatasaray Etebo'nun partneri Portekiz'den! Galatasaray'a 22'lik orta saha

Etebo'nun partneri Portekiz'den! 'a 22'lik orta saha

'un genç yıldızı Idrissa Doumbia'yı isteyen , Portekiz ekibiyle masaya oturdu. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde devam ederken yönetim, 22 yaşındaki ön liberonun kiralama ve satın alma ücretini aşağıya çekmeye çalışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:57
Etebo'nun partneri Portekiz'den! Galatasaray'a 22'lik orta saha

Ön libero takviyesi için Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu'yu etmek için yoğun çaba sarf eden , İspanyol ekibinden gelen olumsuz yanıt sonrasında diğer alternatiflere yöneldi. Cimbom, son olarak forması giyen Idrissa Doumbia'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Sporting Lizbon ile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği ifade edildi. Doumbia'nın kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

G.SARAY'A GELMEYE HAZIR

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle 35 maça çıkan Doumbia, bir asiste imza attı. Fildişi Sahili ekiplerinden Bingerville altyapısından yetişen Doumbia, 2016 yılında ekiplerinden Anderlecht'e transfer oldu. 2017-2018 sezonunu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçiren oyuncu, 2018-2019 sezonunda Akhmat Grozny'nin yolunu tuttu. Rus ekibinde 6 ay forma giyen genç orta saha oyuncusu, gösterdiği iyi performansla aynı sezonun ara transfer döneminde Lizbon'a imza attı. Genç yıldızın, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu belirtiliyor.

ETEBO'NUN YANINA

Orta sahadaki eksikliği gidermek isteyen sarı-kırmızıl yönetim, bu mevkiye son olarak Etebo'yu kiralamışlardı. Genç ve gelecek vaat eden bir isim arayan sarıkırmızılılar, Idrissa Doumbia üzerinde yoğunlaştı.