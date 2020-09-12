Aslan sahada! İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in en çok şampiyonu ve dört yıldıza sahip tek takımı olan Galatasaray, 2020-2021 sezonunu bugün Gaziantepspor maçıyla açıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta yuvasını açacak Cimbom'da iki eksik göze çarpıyor. Geçen sezon sakatlanan Muslera ile Emre Akbaba bugün olmayacak. Yeni transfer Etebo'nun oynaması beklenmese de kulübede yer alacağı düşünülüyor. Sezonun ilk maçı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Geçen sezonu 56 puan toplayıp şampiyon Başakşehir'in 13 puan gerisinde tamamlayan sarı-kırmızılılar, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Transfer döneminde 7 oyuncuyu kadroya katan Galatasaray'da Arda Turan sahaya kaptan olarak çıkacak. Kaleci Fatih Öztürk ve sağ bek Omar Elabdellaoui'nin de 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Oghenekaro Etebo ve Emre Kılınç şans bulurlarsa ilk kez resmi maçta Galatasaray forması giyecek.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer, Feghouli, Arda, Falcao



Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana-Bıyık, Morais, Kenan, Sousa, Maxim, Güray, Andre



LİGE İYİ BAŞLIYOR

Galatasaray, Süper Lig'e güzel başlıyor. Geride kalan 62 sezonda Cimbom; 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Ev sahibi olduğu 37 maçın 30'unu kazanan Aslan; 5 mağlubiyet, 2 beraberlik gördü. Bu 37 maçın sadece 3'ünde gol atamadı. Sahasındaki son 10 açılış maçını kazanan Galatasaray; 62 maçın 53'ünde gol attı. Cimbom, son 22 sezonda sadece 2011-12'de İBB'ye ve geçen sezon Denizli'ye 2-0 yenildi. Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık (Feriköy, Karagümrük, Ç. Rize) sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 (Göztepe) ve 2-0'lık (İBB, Denizli) skorlarla yaşadı.



FATİH TERİM İKON

Galatasaray'ın eski yıldızı Danny Nounkeu, sessizliğini Burcu Eken'e bozdu. 34 yaşındaki Kamerunlu stoper, kendisini dünyaya tanıtan kulübün Galatasaray olduğunu söylerken Fatih Terim'e övgü yağdırdı. Danny, "Birçok iyi antrenör ile çalıştım lakin içlerinde bir isim var ki adeta bir ikon. Bu isim Fatih Terim. Çünkü bana şans verdi, kendimi bir üst belki de en üst seviyede göstermemi sağladı. Fatih Terim, bana göre Türk futbolunda bir sembol, bir amblem. Oyuncularını çok iyi motive etmesini bilen, seviye olarak 0'dan 10'a çıkmasını sağlayan biri" dedi.



3 BİN 403 GÜN SONRA

Aslan'a 9 yıl sonra dönen Arda Turan, 3 bin 403 günün ardından bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek. 2011'de Atletico Madrid'e transfer olan Arda, Barcelona ve Başakşehir macerasından sonra Cimbom'a geldi. 33 yaşındaki yıldız, en son maçını 20 Mayıs 2011'deki Konyaspor'a karşı çıkmıştı.



GAZİANTEP'LE 3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile üçüncü maçına çıkıyor. Cimbom daha önceki iki maçta bir galibiyet (0-2), bir beraberlik (3-3) aldı.