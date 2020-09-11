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11 Eylül 2020, Cuma
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'dan açıklaması!

Jefferson Lerma'dan Galatasaray açıklaması!

'ın gündeminde yer alan , geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Kolombiyalı orta saha, sarı-kırmızılı takımın kendisiyle ilgilendiğini doğrularken, henüz ciddi bir gelişme yaşanmadığını söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen , ekibi Bournemouth'ta forma giyen 'yı gündemine almıştı.

Kolombiyalı orta saha oyuncusu, ülkesinde yayın yapan Blu Radio'ya geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray başta olmak üzere birkça kulübün daha kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan 25 yaşındaki yıldız, henüz net bir gelişme yaşanmadığını ve sezona 'de başlayacağını söyledi.

Lerma yaptığı açıklamada, "Şu an netleşen bir durum yok. Bildiğim tek şey, şu anda Bournemouth ile bir sözleşmem var ve çalışmaya devam ediyorum. Yeni sezona şu anki kulübümde başlayacağım gibi gözüküyor" dedi.

"HER ŞEY TANRI'NIN ELLERİNDE"
için bekleyiş içerisinde olduğunu belirten Lerma, "Her şey Tanrı'nın ellerinde. Bekleyip ne olacağını göreceğiz. Transfer dönemi 5 Ekim'de bitecek ve ne olacağı belli değil. Süreç devam ediyor. Tanrı, beni olmam gereken yere gönderecek." ifadelerini kullandı.

2018 yılında 28 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bournemouth'a transfer olan Lerma'nın, İngiliz kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kolombiyalı yıldız, geçen sezon 33 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 11.09.2020
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