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10 Eylül 2020, Perşembe
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Nainggolan'da maaş krizi

Nainggolan'da maaş krizi

Belhanda'nın 10 numarada beklentileri karşılayamaması, Emre Akbaba'nın sakatlığı 'ın 10 numara arayışlarına başlamasına yol açtı.

Belhanda'nın 10 numarada beklentileri karşılayamaması, Emre Akbaba'nın sakatlığı 'ın 10 numara arayışlarına başlamasına yol açtı. Gündemdeki isim İnter'den ... 32 yaşındaki oyuncusu için İtalyanlara 1 milyon euro kiralama ücreti teklif eden Cimbom, Nainggolan'a da 2.2 milyon euro ödeyebileceğini bildirdi. Ancak İnter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar, yıllık maaşı 3.5 milyon euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep etti. Terim'in de istediği Radja Nainggolan için sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.


38 milyon Euro'ya İnter'e geçen Radja Nainggolan, önceki sezon 35 maça çıkıp 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Geçen yıl Cagliari'de ise 29 maça çıktı, 6 kez fileleri sarstı ve 7 de asist yaptı.

  1. 10.9.2020
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