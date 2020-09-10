Nainggolan'da maaş krizi
Belhanda'nın 10 numarada beklentileri karşılayamaması, Emre Akbaba'nın sakatlığı Galatasaray'ın 10 numara arayışlarına başlamasına yol açtı.
Belhanda'nın 10 numarada beklentileri karşılayamaması, Emre Akbaba'nın sakatlığı Galatasaray'ın 10 numara arayışlarına başlamasına yol açtı. Gündemdeki isim İnter'den Radja Nainggolan... 32 yaşındaki oyuncusu için İtalyanlara 1 milyon euro kiralama ücreti teklif eden Cimbom, Nainggolan'a da 2.2 milyon euro ödeyebileceğini bildirdi. Ancak İnter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar, yıllık maaşı 3.5 milyon euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep etti. Terim'in de istediği Radja Nainggolan için sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.
38 milyon Euro'ya İnter'e geçen Radja Nainggolan, önceki sezon 35 maça çıkıp 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Geçen yıl Cagliari'de ise 29 maça çıktı, 6 kez fileleri sarstı ve 7 de asist yaptı.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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