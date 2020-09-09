Marcao'dan yeni sezon öncesi mesaj! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'dan öncesi mesaj!

Marcao'dan yeni sezon öncesi mesaj!

'ın Brezilyalı stoperi öncesi açıklamalarda bulunurken, "Bu sezon Galatasaray adına kupaların kazanıldığı bir yıl olsun istiyoruz. Bunun için takım olarak her şeyi yapmaya hazırız" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri

'dan 'a olacağı iddia edilen Brezilyalı stoper , ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda takım olarak formun yüksek olması gerektiğini ifade eden Marcao, " bu hafta başlıyor. Önümüzde birçok mücadele var. Elimizden gelenin en iyisini vermeli ve formumuzu yüksek tutmalıyız" dedi.

Sezon öncesi kampında iyi çalıştıklarını da vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, son olarak "Bu sezon Galatasaray adına kupaların kazanıldığı bir yıl olsun istiyoruz. Bunun için takım olarak her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Tekniği ve sol ayağına hakimliği nedeniyle Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Marcao için Newcastle United'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper, 3.463 dakika sahada kaldı.

  1. 09.09.2020
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