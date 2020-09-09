Marcao'dan yeni sezon öncesi mesaj!
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunurken, "Bu sezon Galatasaray adına kupaların kazanıldığı bir yıl olsun istiyoruz. Bunun için takım olarak her şeyi yapmaya hazırız" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'dan Newcastle United'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı stoper Marcao, ülke basınına açıklamalarda bulundu.
Yeni sezonda takım olarak formun yüksek olması gerektiğini ifade eden Marcao, "Yeni sezon bu hafta başlıyor. Önümüzde birçok mücadele var. Elimizden gelenin en iyisini vermeli ve formumuzu yüksek tutmalıyız" dedi.
Sezon öncesi kampında iyi çalıştıklarını da vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, son olarak "Bu sezon Galatasaray adına kupaların kazanıldığı bir yıl olsun istiyoruz. Bunun için takım olarak her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.
Tekniği ve sol ayağına hakimliği nedeniyle Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Marcao için Newcastle United'a transfer olacağı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper, 3.463 dakika sahada kaldı.
- 09.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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