Marcao'dan yeni sezon öncesi mesaj!

Galatasaray'dan Newcastle United'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı stoper Marcao, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda takım olarak formun yüksek olması gerektiğini ifade eden Marcao, "Yeni sezon bu hafta başlıyor. Önümüzde birçok mücadele var. Elimizden gelenin en iyisini vermeli ve formumuzu yüksek tutmalıyız" dedi.

Sezon öncesi kampında iyi çalıştıklarını da vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, son olarak "Bu sezon Galatasaray adına kupaların kazanıldığı bir yıl olsun istiyoruz. Bunun için takım olarak her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Tekniği ve sol ayağına hakimliği nedeniyle Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Marcao için Newcastle United'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper, 3.463 dakika sahada kaldı.