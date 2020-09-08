Son dakika Galatasaray haberi: Bankalar Birliği'yle dev anlaşma! İşte kasaya girecek rakam
Mali yönden kulübü rahatlatmak için büyük mesai harcayan Galatasaray yönetimi, Bankalar Birliği ile yeni anlaşma konusunda son aşamaya geldi. Buna göre 5 yıl olan vade süresi 12 yıla çıkacak ve sarı-kırmızılı takımın kasasına 250 milyon lira sıcak para girecek.
Sportif başarı olduğu kadar mali konulara da oldukça önem veren Galatasaray Yönetimi dev bir anlaşma ile kulübe nefes aldıracak.
Geçen yıl Türkiye Bankalar Birliği'yle (TBB) 1.1 milyar TL yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray Kulübü bu sayede 850 milyon TL finansal borç ve vadesi geçmiş borçlarını kapatmış, kasaya 250 milyon TL nakit girişi sağlamıştı.
Sabah'ın haberine göre, Bankalar Birliği anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkarmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp prosedürlerde son aşamaya geldi.
RESMİ İMZALAR ATILIYOR!
Bu ay içinde resmi imzalar atılacak ve borç ödemesini 2030'a kadar yayacak olan Galatasaray bu yeni anlaşmayla yaklaşık 250 milyon TL sıcak paraya kavuşacak.
Yaz transfer dönemi sona ermeden finansal açıdan nefes alacak sarı-kırmızılı yönetim, transferde de istediği adımları daha kolay atabilecek.
- 08.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika Galatasaray haberi: Bankalar Birliği'yle dev anlaşma! İşte kasaya girecek rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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