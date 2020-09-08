Son dakika Galatasaray haberi: Bankalar Birliği'yle dev anlaşma! İşte kasaya girecek rakam - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Bankalar Birliği'yle dev anlaşma! İşte kasaya girecek rakam

Son dakika haberi: Bankalar Birliği'yle dev anlaşma! İşte kasaya girecek rakam

Son dakika Galatasaray haberi: Bankalar Birliği'yle dev anlaşma! İşte kasaya girecek rakam

Mali yönden kulübü rahatlatmak için büyük mesai harcayan yönetimi, Bankalar Birliği ile yeni anlaşma konusunda son aşamaya geldi. Buna göre 5 yıl olan vade süresi çıkacak ve sarı-kırmızılı takımın kasasına 250 milyon lira sıcak para girecek.

Sportif başarı olduğu kadar mali konulara da oldukça önem veren Yönetimi dev bir anlaşma ile kulübe nefes aldıracak.

Geçen yıl Türkiye Bankalar Birliği'yle (TBB) 1.1 milyar TL yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray Kulübü bu sayede 850 milyon TL finansal ve vadesi geçmiş borçlarını kapatmış, kasaya 250 milyon TL nakit girişi sağlamıştı.

Sabah'ın haberine göre, Bankalar Birliği anlaşmasını 5 yıldan çıkarmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp prosedürlerde son aşamaya geldi.

RESMİ İMZALAR ATILIYOR!
Bu ay içinde resmi imzalar atılacak ve borç ödemesini 2030'a kadar yayacak olan Galatasaray bu yeni anlaşmayla yaklaşık 250 milyon TL sıcak paraya kavuşacak.

Yaz dönemi sona ermeden finansal açıdan nefes alacak sarı-kırmızılı yönetim, transferde de istediği adımları daha kolay atabilecek.

  1. 08.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika Galatasaray haberi: Bankalar Birliği'yle dev anlaşma! İşte kasaya girecek rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA