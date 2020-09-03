Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 3. hazırlık maçında Süper Lig'in yeni temsilcisi Hatayspor'u ağırlıyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar en ciddi hazırlık maçlarından birini Hatayspor karşısında veriyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen sakatlıklar ve corona virüsü salgını gibi olumsuzluklardan dolayı sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray ile geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
MAÇ BAŞLADI
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Ömer, Arda, Feghouli, Belhanda, Falcao.
Hatayspor: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Pablo, Isaac, Rayane, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan.
GALATASARAY - HATAYSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanıyor.
DIAGNE TEDBİR AMAÇLI KADRODA YOK
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kadroda yer almadı. Diagne'nin son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak müsabakasının kadrosunda bulunmadığı ifade edildi.
ARDA TURAN HIRSLI
Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Arda Turan antrenman ve maçlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arda Turan yeniden kendisini ispatlamaya çabalarken, hazırlık maçlarında sergilediği performans da hırsını gözler önüne seriyor.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI İLK KEZ YAYINLANIYOR
Mobil uygulama çıkartan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerinde oynadığı iki hazırlık maçını da yayınlamadı. Taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterirken, Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maç ilk defa canlı yayınlanıyor.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 17:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray - Hatayspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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