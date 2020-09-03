Galatasaray - Hatayspor | CANLI

Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen sakatlıklar ve corona virüsü salgını gibi olumsuzluklardan dolayı sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray ile geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



MAÇ BAŞLADI









İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Ömer, Arda, Feghouli, Belhanda, Falcao.



Hatayspor: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Pablo, Isaac, Rayane, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan.

GALATASARAY - HATAYSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanıyor.



DIAGNE TEDBİR AMAÇLI KADRODA YOK

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kadroda yer almadı. Diagne'nin son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak müsabakasının kadrosunda bulunmadığı ifade edildi.

ARDA TURAN HIRSLI

Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Arda Turan antrenman ve maçlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arda Turan yeniden kendisini ispatlamaya çabalarken, hazırlık maçlarında sergilediği performans da hırsını gözler önüne seriyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI İLK KEZ YAYINLANIYOR

Mobil uygulama çıkartan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerinde oynadığı iki hazırlık maçını da yayınlamadı. Taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterirken, Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maç ilk defa canlı yayınlanıyor.