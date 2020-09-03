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03 Eylül 2020, Perşembe
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Galatasaray - Hatayspor | CANLI

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen , 3. hazırlık maçında 'in yeni temsilcisi 'u ağırlıyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar en ciddi hazırlık maçlarından birini Hatayspor karşısında veriyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen sakatlıklar ve corona virüsü salgını gibi olumsuzluklardan dolayı sezonu 6. sırada tamamlayan ile geçtiğimiz sezon 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 'e yükselen karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI




İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Ömer, Arda, Feghouli, Belhanda, Falcao.

Hatayspor: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Pablo, Isaac, Rayane, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan.

GALATASARAY - HATAYSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanıyor.

DIAGNE TEDBİR AMAÇLI KADRODA YOK
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kadroda yer almadı. Diagne'nin son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak müsabakasının kadrosunda bulunmadığı ifade edildi.

ARDA TURAN HIRSLI
Galatasaray'ın transferlerinden antrenman ve maçlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arda Turan yeniden kendisini ispatlamaya çabalarken, hazırlık maçlarında sergilediği performans da hırsını gözler önüne seriyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI İLK KEZ YAYINLANIYOR
Mobil uygulama çıkartan Galatasaray, oynadığı iki hazırlık maçını da yayınlamadı. Taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterirken, Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maç ilk defa canlı yayınlanıyor.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 17:34
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