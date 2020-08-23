Almanlar Götze'yi böyle duyurdu! "Galatasaray ön plana çıkıyor"
Alman basını, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Mario Götze için Inter Miami ile Galatasaray'ın teklifte bulunduğunu duyururken, sarı-kırmızılı ekibin transferde ön planda olduğunu da açıkladı.
Üst düzey bir 10 numara transferi yapmak isteyen G.Saray'ın gündemine yeniden Almanların dünyaca ünlü yıldızı Mario Götze geldi. Alman basını dün yayınladığı haberlerde, Dortmund kulübü ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcuya şu anda iki önemli teklif olduğunu belirtti ve bunlardan birinin MLS ekibi İnter Miami, diğerinin ise Galatasaray'dan geldiğini vurguladı.
Haberde, "Götze futbol geleceğini belirlemek üzere. Başlangıçta Miami bir seçenekti ama oyuncu hâlâ Avrupa futbolunda devam etmek istiyor. Bu açıdan ismi ve markası güçlü olan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konuda somut bir gelişme olabilir" denildi. Cimbom, Götze ile görüşmüş ama anlaşamamıştı.
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze, geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 21 maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanlar Götze'yi böyle duyurdu! "Galatasaray ön plana çıkıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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