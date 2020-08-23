Almanlar Mario Götze'yi böyle duyurdu! "Galatasaray ön plana çıkıyor" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Almanlar Götze'yi böyle duyurdu! " ön plana çıkıyor"

Almanlar Götze'yi böyle duyurdu! "Galatasaray ön plana çıkıyor"

Alman basını, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran için Inter Miami ile 'ın teklifte bulunduğunu duyururken, sarı-kırmızılı ekibin transferde ön planda olduğunu da açıkladı.

Üst düzey bir 10 numara transferi yapmak isteyen G.Saray'ın gündemine yeniden Almanların dünyaca ünlü yıldızı geldi. Alman basını dün yayınladığı haberlerde, Dortmund kulübü ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcuya şu anda iki önemli teklif olduğunu belirtti ve bunlardan birinin MLS ekibi İnter Miami, diğerinin ise 'dan geldiğini vurguladı.

Haberde, "Götze futbol geleceğini belirlemek üzere. Başlangıçta Miami bir seçenekti ama oyuncu hâlâ Avrupa futbolunda devam etmek istiyor. Bu açıdan ismi ve markası güçlü olan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konuda somut bir gelişme olabilir" denildi. Cimbom, Götze ile görüşmüş ama anlaşamamıştı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze, geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 21 maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.

  1. 23.8.2020
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