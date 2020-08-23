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23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Real Madrid Cimbom'dan haber bekliyor! James Rodriguez...

'dan haber bekliyor! ...

Real Madrid Galatasaray'dan haber bekliyor! James Rodriguez...

ile görüşmesi için 'a yetki belgesi veren , sarı-kırmızılı ekipten haber bekliyor. Oyuncuyla anlaşma sağlanması durumunda Madrid, James'in sözleşmesini uzatarak Cimbom'a kiralayacak.

Bu sezon Galatasaraylı taraftarların rüyasını süsleyen transferler arasında başı çeken 'le ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kolombiyalı 10 numaranın sarı-kırmızılı formayı giymesi 'imkansız' diye yorumlar yapılmasına karşın , James'le görüşmesi için 'a izin belgesi vermişti. Bu yüzden yöneticiler, sarı-kırmızılı yönetimin, James'i ikna etmesini bekliyor. Sonrasında da 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatacaklar.

EN AZ ZARARLA SATACAK

Çünkü James'ten 20 milyon euro civarı bir bonservis geliri bekliyorlar. Real Madrid anlaşması sezon sonunda bitecek olan James'i sözleşmesini uzatmadan Galatasaray'a gönderirse elindeki imkandan olacak. Umutları ise James'in Galatasaray'da eski performanslarından birisini göstermesi ve ardından en az zararla satılması... İspanyollar ayrıca, ve Serie A'dan da yıldız için teklif bekliyorlar. Ancak şu ana kadar Galatasaray dışında bir teklif olmadığı belirtiliyor.

RODRIGUEZ'E İLK TEKLİF G.SARAY'DAN

'de ilk kez FOTOMAÇ'ın duyurduğu ve büyük ses getiren Galatasaray-Real Madrid-James Rodriguez arasındaki temaslar Avrupa basında da yer bulmaya başladı. İspanyol Libertad gazetesi muhabiri Sergio Valentin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kolombiyalı yıldız ile ilk görüşmenin Galatasaray tarafından yapıldığı ve Cimbom'un Rodriguez'e gelmek isteyip istemediğini sorduğunu aktardı.

FALCAO İŞBAŞINDA

Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran dev transferde Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun da devrede olduğu belirtiliyor. Hatta Falcao çiftinin, Rodriguez'i turu yapmaya davet ettiği de gelen haberler arasında...

ZİDANE'A TAKILDI

Kariyerinde Porto, Real Madrid ve formalarını giyen James Rodriguez, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde sadece 14 maça çıkabilmişti. 1 gol, 2 asistlik katkı yapan oyuncunun Zidane ile yıldızının pek de barışmadığı biliniyor.

  1. 23.8.2020
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