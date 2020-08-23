Real Madrid Galatasaray'dan haber bekliyor! James Rodriguez...

Bu sezon Galatasaraylı taraftarların rüyasını süsleyen transferler arasında başı çeken James Rodriguez'le ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kolombiyalı 10 numaranın sarı-kırmızılı formayı giymesi 'imkansız' diye yorumlar yapılmasına karşın Real Madrid, James'le görüşmesi için Galatasaray'a izin belgesi vermişti. Bu yüzden Real Madridli yöneticiler, sarı-kırmızılı yönetimin, James'i ikna etmesini bekliyor. Sonrasında da 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatacaklar.

EN AZ ZARARLA SATACAK

Çünkü James'ten 20 milyon euro civarı bir bonservis geliri bekliyorlar. Real Madrid anlaşması sezon sonunda bitecek olan James'i sözleşmesini uzatmadan Galatasaray'a gönderirse elindeki imkandan olacak. Umutları ise James'in Galatasaray'da eski performanslarından birisini göstermesi ve ardından en az zararla satılması... İspanyollar ayrıca, Premier Lig ve Serie A'dan da yıldız için teklif bekliyorlar. Ancak şu ana kadar Galatasaray dışında bir teklif olmadığı belirtiliyor.

RODRIGUEZ'E İLK TEKLİF G.SARAY'DAN

Türkiye'de ilk kez FOTOMAÇ'ın duyurduğu ve büyük ses getiren Galatasaray-Real Madrid-James Rodriguez arasındaki temaslar Avrupa basında da yer bulmaya başladı. İspanyol Libertad gazetesi muhabiri Sergio Valentin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kolombiyalı yıldız ile ilk görüşmenin Galatasaray tarafından yapıldığı ve Cimbom'un Rodriguez'e gelmek isteyip istemediğini sorduğunu aktardı.

FALCAO İŞBAŞINDA

Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran dev transferde Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun da devrede olduğu belirtiliyor. Hatta Falcao çiftinin, Rodriguez'i İstanbul turu yapmaya davet ettiği de gelen haberler arasında...

ZİDANE'A TAKILDI

Kariyerinde Porto, Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giyen James Rodriguez, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde sadece 14 maça çıkabilmişti. 1 gol, 2 asistlik katkı yapan oyuncunun Zidane ile yıldızının pek de barışmadığı biliniyor.