Haberler Haberler TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. Yaptığı yayınlarla spor gündemine yön veren TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 08:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Casper
G.Saray'dan ses getirecek transfer!
DİĞER
Final Four 2024 hangi tarihte, nerede oynanacak? EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko rakibi belli oldu mu?
CANLI TAKİP | Refah’ta siyonist abluka! ABD Başkanı Biden'dan soykırım itirafı: Gönderdiğimiz silahlarla siviller öldürüldü
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?
Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI 2024 | İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji tarih verdi: Tüm yurt yağışlı olacak! 9 Mayıs hava durumu
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MAYIS 2024 | 🔄Değişken duygulara dikkat! Ay İkizler burcunda
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Muhteşem futbol" "Muhteşem futbol" 08:43
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:24
Yılın sporcuları ödüllerini aldı Yılın sporcuları ödüllerini aldı 00:47
F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... 00:42
Real Madrid’den mucizevi dönüş Real Madrid’den mucizevi dönüş 00:40
Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... 00:32
Daha Eski
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:23
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:23
"Finalde olmak mutluluk verici" "Finalde olmak mutluluk verici" 00:23
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:21
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:16
Trabzonspor biraz gaza basınca... Trabzonspor biraz gaza basınca... 00:10