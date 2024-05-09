Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 08:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

"Muhteşem futbol"
Casper
DİĞER
60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu! 'O hala Şekerpare'
CANLI TAKİP | Refah’ta siyonist abluka! ABD Başkanı Biden'dan soykırım itirafı: Gönderdiğimiz silahlarla siviller öldürüldü
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?
Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI 2024 | İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji tarih verdi: Tüm yurt yağışlı olacak! 9 Mayıs hava durumu
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MAYIS 2024 | 🔄Değişken duygulara dikkat! Ay İkizler burcunda
TV 8 CANLI YAYIN
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Muhteşem futbol" "Muhteşem futbol" 08:43
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:24
Yılın sporcuları ödüllerini aldı Yılın sporcuları ödüllerini aldı 00:47
F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... 00:42
Real Madrid’den mucizevi dönüş Real Madrid’den mucizevi dönüş 00:40
Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... 00:32
Daha Eski
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:23
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:23
"Finalde olmak mutluluk verici" "Finalde olmak mutluluk verici" 00:23
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:21
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:16
Trabzonspor biraz gaza basınca... Trabzonspor biraz gaza basınca... 00:10