Galatasaray bir rol model!
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cem Kınay, son dönemdeki transfer çekişmesine farklı bir yorum getirdi.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cem Kınay, sarı-kırmızılı takıma takviye yapılması gerektiğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Kınay, "Bir kaç transfer yapıldı. Ama hala transfere ihtiyaç var. Fatih hocanın mutlaka almak istediği, ama alamadığı adamlar vardır. Fatih hocadan ses çıkmayınca ben hep tedirgin oluyorum" dedi. Mert Hakan, Mensah ve Sinan Gümüş'ün rakip takımlara gitmesiyle ilgili ise, "Rakiplerimiz ya bizde oynayan oyuncular ya da talip olduğumuz oyunculara yöneliyorlar; demek ki Galatasaray onlar için rol model" ifadesini kullandı.
EZELİ REKABET TAM GAZ SÜRÜYOR
Üç büyükler arasında özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son dönemde transferde büyük bir çekişme yaşanıyor. Geçen sezon Vedat Muriç ve Deniz Türüc için karşı karşıya gelen iki ekip, bu sezon da Mert Hakan, Emre Kılınç ve Caner için savaş verdi.
Fenerbahçe ayrıca daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'den sonra Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmayı ihmal etmedi. Galatasaray, Beşiktaş'la ise Bernard Mensah'ı kapmak için yarıştı. Ancak bu yarışta da kazanan siyah-beyazlı takım oldu.
- 21.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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