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21 Ağustos 2020, Cuma
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bir rol model!

Galatasaray bir rol model!

'ın eski yöneticilerinden , son dönemdeki çekişmesine farklı bir yorum getirdi.

'ın eski yöneticilerinden , sarı-kırmızılı takıma takviye yapılması gerektiğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Kınay, "Bir kaç yapıldı. Ama hala transfere ihtiyaç var. Fatih hocanın mutlaka almak istediği, ama alamadığı adamlar vardır. Fatih hocadan ses çıkmayınca ben hep tedirgin oluyorum" dedi. , Mensah ve 'ün rakip takımlara gitmesiyle ilgili ise, "Rakiplerimiz ya bizde oynayan oyuncular ya da talip olduğumuz oyunculara yöneliyorlar; demek ki Galatasaray onlar için rol model" ifadesini kullandı.

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Üç büyükler arasında özellikle Galatasaray ve arasında son dönemde transferde büyük bir çekişme yaşanıyor. Geçen sezon Vedat Muriç ve Deniz Türüc için karşı karşıya gelen iki ekip, bu sezon da Mert Hakan, Emre Kılınç ve Caner için savaş verdi.

Fenerbahçe ayrıca daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş , ve Garry Rodrigues'den sonra Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmayı ihmal etmedi. Galatasaray, 'la ise Mensah'ı kapmak için yarıştı. Ancak bu yarışta da kazanan siyah-beyazlı takım oldu.

  1. 21.8.2020
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