Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampou: Galatasaray için 3 büyük ligi reddettik!
Galatasaray'ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour, oyuncusuna İngiltere, İtalya ve Almanya'dan da teklifler olmasına rağmen sarı-kırmızılı takımı seçtiklerini söyledi. Norveçli sağ bek ise, "Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği bana cazip geldi" dedi.
Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Omar Elabdellaoui ve menajeri Mikail Adampour, sarı-kırmızılı takıma transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Norveçli sağ bek, Galatasaray'ın kazanma geleneğinin kendisine çekici geldiğini belirtirken, menajer Adampour ise Avrupa'nın birçok takımından gelen teklifleri Galatasaray için reddettiklerini ifade etti.
"GALATASARAY'IN GELENEĞİ CAZİP GELDİ"
Şampiyonluk mücadelesi vermek için Galatasaray'a geldiğini söyleyen Omar Elabdellaoui, "Olympiakos'ta 6 harika yıl geçirdikten sonra, rekabet faktörü benim için önemliydi. Kariyerim boyunca kupalar için mücadele ettim. Diğer kulüplerin ilgisi benim için harikaydı. Tüm seçenekleri ekibimle birlikte inceledim ve Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği benim için cazip geldi." dedi.
"BAŞKA TAKIMLARIN DA İLGİSİ VARDI"
Menajer Adampour ise, "Başka takımların da ilgisi vardı. Omar'a teklif yapan ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve İtalya'da var. Kulüplere saygımdan isimlerini söylemeyeceğim ve bunun ötesinde de bir açıklama yapmayacağım." ifadelerini kullandı.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampou: Galatasaray için 3 büyük ligi reddettik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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