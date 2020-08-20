Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampou: Galatasaray için 3 büyük ligi reddettik! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Menajeri açıkladı... Galatasaray için 3 büyük ligi reddetmiş!

'nin menajeri Mikail Adampou: için 3 büyük ligi reddettik!

Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampou: Galatasaray için 3 büyük ligi reddettik!

'ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı 'nin menajeri , oyuncusuna , ve 'dan da teklifler olmasına rağmen sarı-kırmızılı takımı seçtiklerini söyledi. sağ bek ise, "Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği bana cazip geldi" dedi.

'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi ve menajeri , sarı-kırmızılı takıma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. sağ bek, Galatasaray'ın kazanma geleneğinin kendisine çekici geldiğini belirtirken, menajer Adampour ise Avrupa'nın birçok takımından gelen teklifleri Galatasaray için reddettiklerini ifade etti.

"GALATASARAY'IN GELENEĞİ CAZİP GELDİ"
Şampiyonluk mücadelesi vermek için Galatasaray'a geldiğini söyleyen Omar Elabdellaoui, "'ta 6 harika yıl geçirdikten sonra, rekabet faktörü benim için önemliydi. Kariyerim boyunca kupalar için mücadele ettim. Diğer kulüplerin ilgisi benim için harikaydı. Tüm seçenekleri ekibimle birlikte inceledim ve Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği benim için cazip geldi." dedi.

"BAŞKA TAKIMLARIN DA İLGİSİ VARDI"
Menajer Adampour ise, "Başka takımların da ilgisi vardı. Omar'a teklif yapan ülkeler arasında , ve 'da var. Kulüplere saygımdan isimlerini söylemeyeceğim ve bunun ötesinde de bir açıklama yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

  1. 20.08.2020
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