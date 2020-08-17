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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Galatasaray transferi resmen açıkladı!

dakika: 'yi resmen açıkladı

Son dakika: Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi resmen açıkladı

dakika haberine göre; , transferini resmen açıkladı. Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Omar Elabdellaoui'ye 3 sezon için toplam 4 milyon 50 bin Euro garanti ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.

5. transferini de remen gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım; Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk'ten sonra Olympiakos ile sözleşmesi sona eren 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  1. 17.08.2020
  2. Güncelleme: 17.08.2020 18:48
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