Son dakika: Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi resmen açıkladı

Galatasaray 5. transferini de remen gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım; Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk'ten sonra Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.



2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."