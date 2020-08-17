Son dakika: Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi resmen açıkladı
Son dakika haberine göre; Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferini resmen açıkladı. Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Omar Elabdellaoui'ye 3 sezon için toplam 4 milyon 50 bin Euro garanti ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.
Galatasaray 5. transferini de remen gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım; Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk'ten sonra Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"Omar Elabdellaoui...— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2020
Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız."
Hoş geldin Omar Elabdellaoui! ?? pic.twitter.com/kTdAmHZlon
- 17.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 18:48
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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