Yusuf Günay'dan göndermeli transfer mesajı!
Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyadan yaptığı ses kaydı paylaşımını alıntılayarak, "Sevgi parayla ölçülmez" yorumunu yaptı.
Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Günay, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından transfer açıklanacağının sinyallerini veren ses kaydı paylaşımını alıntıladı. Günay, bu tweete "Sevgi parayla ölçülmez" yazdı.
Gönderinin altını yorum yağmuruna tutan sarı-kırmızılı taraftarlar, transferin Emre Kılınç olduğunu ve mesajın da Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'a gönderme içerdiğini belirttiler.
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