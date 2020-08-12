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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'dan göndermeli mesajı!

Yusuf Günay'dan göndermeli transfer mesajı!

'da başkan yardımcısı , sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyadan yaptığı ses kaydı paylaşımını alıntılayarak, "Sevgi parayla ölçülmez" yorumunu yaptı.

'da başkan yardımcılığı görevini yürüten , sarı-kırmızılı kulübün hesabından açıklanacağının sinyallerini veren ses kaydı paylaşımını alıntıladı. Günay, bu tweete "Sevgi parayla ölçülmez" yazdı.

Gönderinin altını yorum yağmuruna tutan sarı-kırmızılı taraftarlar, transferin Emre Kılınç olduğunu ve mesajın da 'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'a gönderme içerdiğini belirttiler.


  1. 12.08.2020
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