Yusuf Günay'dan göndermeli transfer mesajı!

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Günay, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından transfer açıklanacağının sinyallerini veren ses kaydı paylaşımını alıntıladı. Günay, bu tweete "Sevgi parayla ölçülmez" yazdı.

Gönderinin altını yorum yağmuruna tutan sarı-kırmızılı taraftarlar, transferin Emre Kılınç olduğunu ve mesajın da Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'a gönderme içerdiğini belirttiler.



