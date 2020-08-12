Son dakika: Galatasaray'dan merak uyadıran transfer paylaşımı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray transferi açıklıyor! Merak uyandıran paylaşım...

Son dakika: 'dan merak uyadıran paylaşımı!

Son dakika: Galatasaray'dan merak uyadıran transfer paylaşımı!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, dün Oğulcan Çağlayan transferini sesli mesaj ile duyururken, bugün de marş sesi paylaştı ve taraftarlar, yeni transferi beklemeye geçti. Öte yandan bu ismin Emre Kılınç olması bekleniyor.

DETAYLAR BİRAZDAN...

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 14:41
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