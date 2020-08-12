Son dakika: Galatasaray'dan merak uyadıran transfer paylaşımı!
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, dün Oğulcan Çağlayan transferini sesli mesaj ile duyururken, bugün de marş sesi paylaştı ve taraftarlar, yeni transferi beklemeye geçti. Öte yandan bu ismin Emre Kılınç olması bekleniyor.
DETAYLAR BİRAZDAN...
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 14:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'dan merak uyadıran transfer paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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