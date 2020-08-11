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11 Ağustos 2020, Salı
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Falcao mesaiye başladı

Falcao mesaiye başladı

'in tamamlanmasının ardından eşi ve çocukları ile 'da tatil yapan ve ülkesinin yolunu tutan , 'a döner dönmez bireysel çalışmalarına başladı.

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından eşi ve çocukları ile 'da tatil yapan ve ülkesinin yolunu tutan , 'a döner dönmez bireysel çalışmalarına başladı. Göktürk'teki villasında bir odayı spor salonuna çeviren Kolombiyalı yıldız, takım arkadaşlarından 4 gün önce sezonu açtı ve form tutmak için kolları sıvadı.
  1. 11.8.2020
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