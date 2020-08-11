Muslera: Gururluyum
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, Türkiye'de kendini bir yabancı gibi hissetmediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, Türkiye'de kendini bir yabancı gibi hissetmediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Ülke basınına konuşan Uruguaylı eldiven, "Türkiye'de ve Galatasaray'da olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda hiç şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum" dedi.
Galatasaray taraftarı önünde 90 dakika forma giymenin nefes kesici olduğunun altını çizen Uruguaylı file bekçisi, "Kariyerim boyunca çok tutkulu şehirlerde oynadım. Bir şeyleri başarmak için tutkunun gerektiği aşikar. Türkler de çok tutkulu insanlar. Hayatlarını Galatasaray'a adayan insanlar var. Sen bu kulüp için iyi işler yaptığın zaman seni de çok seviyorlar. Seninle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu kulübü seviyorum ve katkıda bulunmak istiyorum" dedi.
BİRKAÇ YIL KALACAĞIM
Başarılı file bekçisi, "Uruguay'a ne zaman döneceksin" sorusuna: "Zamanı geldiğinde. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti" cevabını verdi.
İYİLEŞİYORUM
Rize maçındaki talihsiz sakatlıktan sonra hızla iyileştiğini belirten Muslera, "Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası bu beni mutlu etti. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım" dedi.
- 11.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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