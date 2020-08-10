Galatasaray yeni 10 numarasını İtalya'da buldu! Transferi Muslera bitirecek
Belhanda'yı göndermeye hazırlanan Galatasaray hedefini belirledi. Cimbom, Götze’nin ardından Uruguaylı yıldız Gaston Ramirez'i de gündemine aldı. Kulübü Sampdoria'yla görüşmelere başlanılan Ramirez’in, Muslera’nın da etkisiyle Galatasaray'a ‘Evet’ diyeceği belirtiliyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da tüm planlar Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması üzerine yapılmaya başladı. Son dönemde kulüp ve oyuncu cephesinden gelen haberler de bu duruma işaret ediyor. Faslı oyuncu kendisine kulüp ararken sarı-kırmızılı ekip de 10 numara adaylarını belirlemeye başladı. Bunlardan birisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze... Bonservisi elinde olması nedeniyle birçok kulübün Alman futbolcu ile ilgilenmesi Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Cimbom'un bu nedenle Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i de listesine aldığı belirtiliyor.
CAGLIARI DE PEŞİNE DÜŞTÜ
Son olarak Corriere Dello Sport, Cagliari'nin yeni teknik direktörü Di Francesco'nun Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i istediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre Torino'nun da takip ettiği ayrıca BAE ve Katar'dan da bazı takımların teklif götürdüğü 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray'ın büyük bir ilgisi var. Ramirez de vatandaşı Fernando Muslera'nın forma giydiği Galatasaray'ın yapacağı muhtemel bir teklife sıcak bakıyor. Sampdoria ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Gaston Ramirez'in bir yıl daha anlaşması bulunuyor ve Fatih Terim, oyuncunun mutlaka alınmasını istiyor.
GEMİLERİ YAKTI
Southampton'ın, 2012'nin Ağustos ayında 15.2 milyon euro karşılığında İtalya'nın Bologna ekibinden transfer ettiği Ramirez'in menajeri Pablo Betancourt, teknik direktör Mauricio Pochettino ile pek anlaşamayan ve fazla şans bulamayan futbolcusunun, teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray yeni 10 numarasını İtalya'da buldu! Transferi Muslera bitirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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