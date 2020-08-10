Galatasaray yeni 10 numarasını İtalya'da buldu! Transferi Muslera bitirecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Yeni 10 numarasını İtalya'da buldu! Transferi Muslera bitirecek

yeni 10 numarasını 'da buldu! Transferi Muslera bitirecek

Galatasaray yeni 10 numarasını İtalya'da buldu! Transferi Muslera bitirecek

Belhanda'yı göndermeye hazırlanan hedefini belirledi. Cimbom, Götze’nin ardından Uruguaylı yıldız i de gündemine aldı. Kulübü 'yla görüşmelere başlanılan Ramirez’in, Muslera’nın da etkisiyle Galatasaray'a ‘Evet’ diyeceği belirtiliyor. İşte detaylar...

'da tüm planlar Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması üzerine yapılmaya başladı. Son dönemde kulüp ve oyuncu cephesinden gelen haberler de bu duruma işaret ediyor. Faslı oyuncu kendisine kulüp ararken sarı-kırmızılı ekip de adaylarını belirlemeye başladı. Bunlardan birisi ile sözleşmesi sona eren ... Bonservisi elinde olması nedeniyle birçok kulübün Alman futbolcu ile ilgilenmesi Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Cimbom'un bu nedenle 'dan i de listesine aldığı belirtiliyor.

CAGLIARI DE PEŞİNE DÜŞTÜ

Son olarak Corriere Dello Sport, Cagliari'nin yeni teknik direktörü Di Francesco'nun Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i istediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre Torino'nun da takip ettiği ayrıca BAE ve 'dan da bazı takımların teklif götürdüğü 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray'ın büyük bir ilgisi var. Ramirez de vatandaşı 'nın forma giydiği Galatasaray'ın yapacağı muhtemel bir teklife sıcak bakıyor. Sampdoria ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Gaston Ramirez'in bir yıl daha anlaşması bulunuyor ve , oyuncunun mutlaka alınmasını istiyor.

GEMİLERİ YAKTI

Southampton'ın, 2012'nin Ağustos ayında 15.2 milyon euro karşılığında 'nın Bologna ekibinden ettiği Ramirez'in menajeri Pablo Betancourt, Mauricio Pochettino ile pek anlaşamayan ve fazla şans bulamayan futbolcusunun, teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi.

  1. 10.8.2020
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