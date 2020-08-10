Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti

'ın 'a maliyeti ortaya çıktı!

Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı!

'den teklif almasına rağmen 'ı seçen 'ın sarı-kırmızılı takıma maliyetine ulaştı. İşte 'ın Cimbom'dan alacağı imza parası ve yıllık ücret...

Artık 'ın KAP bildirimini yapması beklenilen 'ın maliyeti de ortaya çıktı. Oyuncunun merakla beklenilen mali detaylarına, 'nin bir numaralı spor gazetesi ulaşmayı başardı. F.Bahçe'den teklif almasına rağmen Mert Hakan'ın aksine kararından dönmeyen yıldız için sarı-kırmızılı kulüp de kesenin ağzını açtı. Bonservisi elinde olduğu için 4 milyon TL'ye yakın imza parası verilen oyuncuya ayrıca 7.5 milyon TL garanti ücret ödenecek. 4 milyon TL kazanacak Arda'yı 5'e katlayan 'nin maliyeti, 2020- 21 sezonunda vergileri ile birlikte 19 milyon TL'yi (2.2 milyon euro) bulacak.

GÖNÜL ADAMI

Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak Emre 'la dışında Celta Vigo ve ilgilenmişti. Sarı-kırmızılı kulübe verdiği sözden dönmeyen ve şimdiden taraftarların sevgisini kazanan Emre'den Terim oldukça umutlu...

  1. 10.8.2020
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