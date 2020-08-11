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11 Ağustos 2020, Salı
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Terim’in yeni prensleri

Terim’in yeni prensleri

Yenı transferleri bekleyen altyapıdan A takıma dahil edeceği genç yıldızları da belirledi.

Yenı transferleri bekleyen altyapıdan A takıma dahil edeceği genç yıldızları da belirledi. Yarın başlayacak kampta Emin Bayram, Abdülsamed Karnucu ve Bartuğ Elmaz da yer alacak. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ali Yavuz Kol, Süleyman Luş ve Erkan Süer ise U19 dönüşü kadroya dahil olacak.
  1. 11.8.2020
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