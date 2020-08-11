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11 Ağustos 2020, Salı
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’a yeni sponsor

Galatasaray’a yeni sponsor

ile Rent A Car arasında yapılan takımı forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı bugün yapılacak.

ile Rent A Car arasında yapılan takımı forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı bugün Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
  1. 11.8.2020
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