Mustafa Cengiz'den flaş sözler! Mensah, Mehmet Ekici ve Feghouli...
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz sponsorluk anlaşması kapsamında düzenenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sofiane Feghouli'nin kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddialarına cevap veren Cengiz, Bernard Mensah ve Mehmet Ekici transferleri ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
Mustafa Cengiz sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın gündemindeki konulara açıklık getirdi.
Kombine konusuyla sözlerine başlayan Cengiz, "Kombinelerle ilgili start almak istiyoruz ama aracı kuruluşumuz, maçlar oynanmadan iade talepleri olacağını belirtiyor ve izin vermiyor. Maçlar oynanmadığı takdirde, hiçbir sorun çıkmayacağına dair Galatasaray taraftarının taahhütü var. Bunu aşmaya çalışıyoruz." dedi.
"FEGHOULI'YE NİSANDAN BERİ PARA ÖDEMEME DURUMU YOK"
Sofiane Feghouli'nin nisandan beri maaş alamadığı iddiasıyla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Feghouli haberini ben de okudum. Nisan'dan beri para ödememe gibi bir durum yok. Öyle olsa zaten otomatik fesih durumu ortaya çıkar. Cezayir gazetesinin bunu yazması doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış bilgi almışlardır." ifadelerini kullandı.
Kontratlı olan her oyuncunun değerli olduğunun altını çizen Cengiz, "Ben kontratlı oyuncularım hakkında konuşmam. Sadece '4 oyuncu bizi yordu' dedim. Galatasaray oyuncuları oldukları sürece benden yorum beklemeyin. Galatasaray'da oldukları sürece değerli sahibidirler, görüşmeler sürüyor." açıklamasını yaptı.
MENSAH TRANSFERİ HAKKINDA...
Mensah transferi hakkında konuşan Galatasaray Başkanı, "Mensah için hiç konuşmadım. Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Bizi suçlamışlar, biz Mensah'ı aramışız! Bir bakmışız ki futbolcu, bizimkileri aramış. Bizim teklifimiz yok. Arkadaşımız arıyor, 'Beşiktaş anlaştı haberleri var, biz de görüşelim.' Bana geldi olay, 2 milyon 800 bin euro ödenecek, bir sürü para! Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Kuruş yok, atamayız!
"BEŞİKTAŞ GİRDİĞİ İÇİN BİZ ÇEKİLDİK"
Abdurrahim Albayrak aradı, Beşiktaş girdiği için biz çekildik. Biz fiyat yükseltmek için teklif yapmayız. Bizde yarışmalar var, kimseyi utandırmak istemiyoruz. Bernard Mensah'a başarılar. Bize 'Beceriksiz yönetim' diyorlar. Bizim sokağa atacak paramız yok, desinler.
HARCAMA LİMİTİ GÖNDERMESİ!
Harcama limiti konusuyla ilgili Cengiz, "Başkaları sıkışmışsa, paraları Leyla'ya bastıkları için bu durumdalar! Sonra harcama için limit istiyorlar! Neymiş Galatasaray oyunbozanlık yapıyormuş! Hayır diyorum, hayır! Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi harcama yapmayı." açıklamasını yaptı.
Yeni transfer Fatih Öztürk'ün ligin en iyi 10 kalecisinden biri olduğunu belirten Cengiz, "Bir kaleci alıyoruz, 4 Milyon TL, 2 ile çarpıyorlar, 'Sokağa para attınız' diyorlar. Ne beceriksizliğimiz kalıyor, ne başka bir şey. Böyle bir kırılgan taraftar kitlesi olabilir mi? Şeffaflık, samimiyet istemiyor musunuz? Ligin en iyi 10 kalecisinden bu arkadaş." sözlerini sarf etti.
"LEMINA ŞU ANDA GÜNDEMDE"
Daha önce yaptığı açıklamada Mario Lemina'nın gündemde olmadığını belirten Mustafa Cengiz, "Lemina o zaman gündemde değildi, şu anda gündemde." ifadelerini kullandı.
"4 FUTBOLCU BİZİMLE PAPAZ OLDU"
Maaş indirimi konusuna değinen Cengiz, "Oyuncular %15 indirim yaptı. 4 kişi imzalamadı, bizle papaz oldular. Biz de papaz olmayı biliriz. Bütün futbolculara teşekkür ederiz, Belhanda ve Feghouli de dahil. Teknik kadro inşallah onları en iyi şekilde hazırlayarak şampiyonluğa ulaşacağız. Tekrar ediyorum bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile görüşür, Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir! Kaç katına? O da bizi ilgilendirmez" açıklamasını yaptı.
MEHMET EKİCİ CEVABI!
'Mehmet Ekici ile görüşüyor musunuz?' sorusuna Cengiz, "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada sayılı kulüplerden bir tanesi tabii ki görüşmeler oluyor, her futbolcuyla... Özellikle aradığımız bir futbolcu yok. Galatasaray çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır. Benden isim istemeyin, Abdurrahim Albayrak ve ekiplerimiz görüşüyor. Final noktasına gelince sizleri bilgilendiririz." dedi.
- 17.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 14:22
- Mustafa Cengiz'den flaş sözler! Mensah, Mehmet Ekici ve Feghouli...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mustafa Cengiz'den flaş sözler! Mensah, Mehmet Ekici ve Feghouli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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