Yıldız isimler elden kaçtı! 'Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yıldız isimler elden kaçtı! "Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi"

Yıldız isimler elden kaçtı! "Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi"

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, istediği oyuncuları rakiplerine kaptırıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kadroda görmek istediği yıldız futbolcular birer birer elden kaçıyor. Usta yazar kaleme aldığı yazısında bazı kulüp başkanlarının sarı-kırmızılı takıma sempati duymadığını ve transferlerin bu yüzden bitmediğini ifade etti.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:00 Güncelleme: 17.08.2020 10:00
Yıldız isimler elden kaçtı! Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Galatasaray'da beklenen transferlerin gerçekleşmemesi camianın keyfini kaçırdı.


GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız isimler elden kaçtı! Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Sabah'ın haberine göre, 493 milyon TL ile ligin en fazla harcama limitine sahip takımı olan Galatasaray, buna rağmen transferde ezeli rakiplerinden çalım yemeye devam ediyor.

Yıldız isimler elden kaçtı! Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in çok istediği Bernard Mensah da Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Yıldız isimler elden kaçtı! Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Maicon'un dışında oyuncu satamayan ve bonservis harcayacak bütçe oluşturamayan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyemedi.

Yıldız isimler elden kaçtı! Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi

Galatasaray'ın yerli sol bek olarak düşündüğü Caner Erkin de Fenerbahçe'yi tercih etti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA