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Yıldız isimler elden kaçtı! "Bazı kulüp başkanlarının Galatasaray antipatisi"
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, istediği oyuncuları rakiplerine kaptırıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kadroda görmek istediği yıldız futbolcular birer birer elden kaçıyor. Usta yazar kaleme aldığı yazısında bazı kulüp başkanlarının sarı-kırmızılı takıma sempati duymadığını ve transferlerin bu yüzden bitmediğini ifade etti.
17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:00
Güncelleme: 17.08.2020 10:00