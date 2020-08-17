Galatasaray'da orta sahaya iki yerli aday! Mehmet Ekici ve Aytaç Kara...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahada 8 numaralı mevki için yerli bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu bölge için ön plana çıkan iki ismin olduğu öğrenildi.

EKİCİ'NİN BONSERVİSİ ELİNDE

Takvim'in haberine göre; bunlardan ilki Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme yenilemediği Mehmet Ekici'nin menajeri Galatasaraylı kurmaylarla geçtiğimiz hafta bir görüşme yapmıştı. Diğer isim ise Kasımpaşa ile sözleşmesi devam eden ve iyi bir sezon geçiren Aytaç Kara. Ancak Aytaç'ta bonservis probleminin olması Galatasaraylı yöneticileri oldukça zorluyor.