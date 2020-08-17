Galatasaray'da orta sahaya iki yerli aday! Mehmet Ekici ve Aytaç Kara... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Orta sahaya iki yerli aday! Terim onları istiyor

'da orta sahaya iki yerli aday! ve ...

Galatasaray'da orta sahaya iki yerli aday! Mehmet Ekici ve Aytaç Kara...

çalışmalarına devam eden 'da gözler orta saha takviyesine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in 8 numara mevkisi için yerli isimlere yöneldiği ve ile 'nın listeye eklendiği öğrenildi.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , orta sahada 8 numaralı mevki için yerli bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu bölge için ön plana çıkan iki ismin olduğu öğrenildi.

EKİCİ'NİN BONSERVİSİ ELİNDE
Takvim'in haberine göre; bunlardan ilki ile olan sözleşmesi sona eren . Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme yenilemediği Mehmet Ekici'nin menajeri Galatasaraylı kurmaylarla geçtiğimiz hafta bir görüşme yapmıştı. Diğer isim ise ile sözleşmesi devam eden ve iyi bir sezon geçiren . Ancak Aytaç'ta bonservis probleminin olması Galatasaraylı yöneticileri oldukça zorluyor.

  1. 17.08.2020
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