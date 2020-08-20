Fatih Terim'den transfer desteği
Mert Hakan Yandaş ve Bernard Mensah'ın ezeli rakiplere kaptırılmasının Fatih Terim'i kızdırdığı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın, "Transfer konusunda yönetime herhangi bir kırgınlığım yok. İki oyuncu da listemizin üst sıralarında yer almıyordu. Ayrıca biz Galatasarayız her zaman B ve C planlarımız var." dediği öğrenildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'den transfer desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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