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20 Ağustos 2020, Perşembe
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'den desteği

Fatih Terim'den transfer desteği

ve 'ın kaptırılmasının 'i kızdırdığı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın, " konusunda yönetime herhangi bir kırgınlığım yok. İki oyuncu da listemizin üst sıralarında yer almıyordu. Ayrıca biz her zaman B ve C planlarımız var." dediği öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş ve 'ın kaptırılmasının 'i kızdırdığı iddia edilmişti. Hatta yönetimle bu yüzden aralarının 'limoni' olduğu iddiası gündeme gelmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın, " konusunda yönetime herhangi bir kırgınlığım yok. İki oyuncu da listemizin üst sıralarında yer almıyordu. Ayrıca biz her zaman B ve C planlarımız var. Yolumuza devam ederiz" dediği öğrenildi.
  1. 20.8.2020
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