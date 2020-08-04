Fatih Terim'den yönetime kapsamlı rapor! İşte cevap beklediği sorular

Galatasaray, Avrupa Ligi eleme turları yüzünden sezonu erken açacak. 12 Eylül'de Süper Lig başlayacak. 17 Eylül'de ise Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme maçına çıkacak. 12 Ağustos'ta top başı yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte geri sayım sürüyor ancak birçok konuda henüz yol alınabilmiş değil. Yine iddialı bir kadro kurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, sıkışık fikstürde sorun yaşamamak için özellikle gidenlerin yerlerinin dolmasını istiyor. Özellikle de orta sahada sıkıntı büyük… Yönetime geniş bir rapor sundu; şimdi gidecek ve gelecek oyuncuların şekillenmesini bekliyor.

ÖN LİBERO SIKINTISI

İşte teknik direktör Fatih Terim'i düşündüren ve çözüm bekleyen sorunlar:



Kaleci istiyor. Muslera'nın sahalara tam olarak ne zaman döneceği muamma.



Sağ beke giden Mariano'nun yerine takviye istiyor. Linnes'i geçen sezon olduğu gibi kadroya yazmaması gerekiyor.



Saracchi'nin gönderilip daha efektif bir ismin alınmasını istiyor. Beşiktaş'tan Caner Erkin gündemde. Ancak başı o kadar kalabalık ki, önceliği değil...



Seri ve Lemina takımdan ayrıldı. Selçuk İnan kariyerini noktaladı. Ryan Donk'un sözleşmesi sona erdi. Seri ve Lemina ile yola devam edilebilecek mi?



Onyekuru gitti, Emre Kılınç geldi. Feghouli giderse bir de hızlı kanat forveti istiyor. Emre'nin adaptasyonu nasıl olacak bilmiyor. Feghouli gitmezse benzer iki kanat oyuncusuyla zorlanacağından emin.

DURUMU BELİRSİZLER

Marcao ve Luyindama'yı birçok takım istiyor. Takımda kalsalar dahi en azından yeni bir stopere ihtiyacı varken ikisi de giderse defans da çökecek.



Younes belhanda'nın durumu ne olacak? Gidecek mi; kalacak mı? 'Gitse' diye gözünün içine bakılıyor. Gelecek parayla David Silva ya da Götze gibi bir adam rahatlıkla alınabiliyor.



Forvet istiyor. Falcao gitmediği için hareket edilemiyor. Bir gitse Hulk veya Mandzukic gibi hem gol atacak hem de takıma ve taraftara da hava getirecek bir oyuncu alınabilecek. Falcao kalsa bile yedeğine birisi şart.

FATİH TERİM 5 OYUNCUYU VETO ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gelecek Pazartesi günü başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında; Emre Taşdemir, Şener, Birhan, Babel ve Jimmy Durmaz'ın yer almasını istemedi. Kulüpten bu oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Bu hafta içinde sözleşmesi uzatılması beklenen Donk'un ise kampta yer alacağı öğrenildi. Terim'in ayrıca; Diagne, Sekidika, Linnes ve Saracchi'yle ilgili ise kamp sırasında son kararını vereceği gelen bilgiler arasında...