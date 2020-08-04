Henry Onyekuru için transfer kararı! Niko Kovac gelecek sezon...
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve daha sonra yaptığı açıklamalarda Premier Lig'de oynamak istediğini itiraf eden Henry Onyekuru konusunda Monaco teknik direktörü Niko Kovac, son kararını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Henüz Süper Lig bitmemişken Galatasaray'dan ayrulmak zorunda kalan Henry Onyekuru, sarı kırmızılı camiayı şoke etmişti. Monaco'nun aldığı bu ani karar büyük tepkiyle karşılanmış olsa da, kontratın sona ermesinden dolayı Nijeryalı yıldızın ayrılığına onay verilmek durumunda kalınmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a kiralanacağı, Olimpiakos'a gidebileceği ya da Premier Lig'de kariyerine devam edebileceği bilgisi çeşitli medya organlarında yer almıştı.
Aoifootball.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Onyekuru, gelecek sezon kendisi hakkında çıkan spekülasyonların aksine Monaco'da kalabilir.
KOVAC ONU DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Niko Kovac, daha önce Bayern Münih'e de Onyekuru'yu istedi ancak o günün şartları buna izin vermedi.
Hırvat teknik direktör, aldığı kararla 2020-21 sezonunda Henry Onyekuru'yu kadrosuna değerlendirecek ve onu parlatacak.
Henry Onyekuru, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda yaklaşık 17.5 milyon euro gibi bir bedelle Everton'dan Monaco'nun yolunu tutmuş ancak burada dikiş tutturamamasının ardından yarım sezonluğuna Galatasaray'a kiralanmıştı.
- 04.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Henry Onyekuru için transfer kararı! Niko Kovac gelecek sezon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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