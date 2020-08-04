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04 Ağustos 2020, Salı
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için kararı! Niko Kovac gelecek sezon...

Henry Onyekuru için transfer kararı! Niko Kovac gelecek sezon...

'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve daha sonra yaptığı açıklamalarda Premier Lig'de oynamak istediğini itiraf eden konusunda Monaco teknik direktörü Niko Kovac, son kararını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Henüz Süper Lig bitmemişken 'dan ayrulmak zorunda kalan , sarı kırmızılı camiayı şoke etmişti. Monaco'nun aldığı bu ani karar büyük tepkiyle karşılanmış olsa da, kontratın sona ermesinden dolayı Nijeryalı yıldızın ayrılığına onay verilmek durumunda kalınmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a kiralanacağı, Olimpiakos'a gidebileceği ya da Premier Lig'de kariyerine devam edebileceği bilgisi çeşitli medya organlarında yer almıştı.

Aoifootball.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Onyekuru, gelecek sezon kendisi hakkında çıkan spekülasyonların aksine Monaco'da kalabilir.

KOVAC ONU DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Niko Kovac, daha önce Bayern Münih'e de Onyekuru'yu istedi ancak o günün şartları buna izin vermedi.

Hırvat teknik direktör, aldığı kararla 2020-21 sezonunda Henry Onyekuru'yu kadrosuna değerlendirecek ve onu parlatacak.

Henry Onyekuru, geçtiğimiz yaz sezonunda yaklaşık 17.5 milyon euro gibi bir bedelle Everton'dan Monaco'nun yolunu tutmuş ancak burada dikiş tutturamamasının ardından yarım sezonluğuna Galatasaray'a kiralanmıştı.

  1. 04.08.2020
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