Galatasaray'da imzalar 11 Ağustos’ta! Forma numaraları belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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'da imzalar 11 Ağustos’ta! Forma numaraları belli oldu

Galatasaray'da imzalar 11 Ağustos’ta! Forma numaraları belli oldu

Yeni sezon için adım atmakta zorlanan , bugüne kadar 3 oyuncuyla anlaştı. 'tan Kılınç, 'den Oğulcan ve 24 Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu kadroya dahil edildi. Bu üç oyuncu 12 Ağustos'ta başlayacak kamptan bir gün önce basın önünde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Yeni sezon için adım atmakta zorlanan , bugüne kadar 3 oyuncuyla anlaştı. 'tan Kılınç, 'den Oğulcan ve 24 Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu kadroya dahil edildi. Bu üç oyuncu 12 Ağustos'ta başlayacak kamptan bir gün önce basın önünde resmi sözleşmeyi imzalayacak.



FORMALARI BELLİ OLDU
Cimbom'un yeni transferlerinin forma numaraları da belli oldu. 'ın aksine Terim'e verdiği sözü tutan ve gelmeden herkesin sevgisini kazanan Emre, 'dan bolalan 8 numaralı formayı giyecek. Oğulcan 17, Kerem Aktürk'ün ise 99 numaralı formayı istediği ifade edildi.




  1. 4.8.2020
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