Galatasaray'da Muslera'nın yerine 2 milli aday! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'da Muslera'nın yerine 2 milli aday!

Galatasaray'da Muslera'nın yerine 2 milli aday!

Uruguaylı file bekçisi 'dan uzun süre mahrum kalacak olan , rotayı milli kalecilere çevirdi. için nabız yoklamaya hazırlanan Cimbom, bonservisi elinde bulunan için de girişimlerini sürdürecek.

'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk'tan memnun kalmayan 'da yedek kaleci takviyesine karar verildi.

Sabah'ın haberine göre; Listenin ilk sırasında yer alan için 'in tavrı belirleyici olacak. Turuncu-lacivertliler bonservis isterse sarı-kırmızılıların B planı eski kalecisi .

'da iyi işler çıkaran Sinan'ın Antwerp'le sözleşmesi sona erdi.

"GÖRÜŞÜYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki milli file bekçisi, "Şu anda takım ismi vermek doğru olmaz ancak ve 'dan takımlarla görüşüyorum. Ne olacağını göreceğiz. 'dan benimle ilgilenen takımlar var. Takım ismi veremem ancak İstanbul'dan benimle ilgilenen takımların olduğunu söyleyebilirim. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 27.07.2020
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