Galatasaray'da Muslera'nın yerine 2 milli aday!
Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'dan uzun süre mahrum kalacak olan Galatasaray, rotayı milli kalecilere çevirdi. Volkan Babacan için nabız yoklamaya hazırlanan Cimbom, bonservisi elinde bulunan Sinan Bolat için de girişimlerini sürdürecek.
Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk'tan memnun kalmayan Galatasaray'da yedek kaleci takviyesine karar verildi.
Sabah'ın haberine göre; Listenin ilk sırasında yer alan Volkan Babacan için Medipol Başakşehir'in tavrı belirleyici olacak. Turuncu-lacivertliler bonservis isterse sarı-kırmızılıların B planı eski kalecisi Sinan Bolat.
Belçika'da iyi işler çıkaran Sinan'ın Antwerp'le sözleşmesi sona erdi.
"GÖRÜŞÜYORUZ"
Geçtiğimiz günlerde transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki milli file bekçisi, "Şu anda takım ismi vermek doğru olmaz ancak Türkiye ve İspanya'dan takımlarla görüşüyorum. Ne olacağını göreceğiz. İstanbul'dan benimle ilgilenen takımlar var. Takım ismi veremem ancak İstanbul'dan benimle ilgilenen takımların olduğunu söyleyebilirim. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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