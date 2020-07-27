Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'da ilk imza geldi! 4 yıllık...

4 yıllığına 'da!

Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da!

Bu sezon 'de başarılı bir sezon geçirerek birçok kulübün ilgisini çeken 'ın adı ile sıkça anılıyordu. Gelen son bilgilere göre başarılı oyuncu sarı-kırmızılılarla 4 yıllık mukavaleye imza attı. İşte detaylar...

'de sezonun tamamlanmasıyla gelecek sezon çalışmaları için kolları sıvayan ilk transferini gerçekleştirdi. BeIN Sports'un haberine göre, bu sezonki performansıyla ligin dev kulüplerini peşine takan ve kulübü ile sözleşmesi sona eren Galasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

EMRE KILINÇ KİMDİR?
Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde 'da dünyaya geldi. Kariyerine Sakarya Akademikspor'da 2007 yılında başlayan Emre Kılınç, 2009 yılında altyapısına oldu. Bu transferin ardından 2012 yılında Boluspor as kadrosunda forma giymeye başlayan Emre Kılınç, 2017 yılında 'a 225 bin Euro bedelle transfer oldu. 1,74 boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 31 mücadelede 9 gol kaydetti ve 7 asist yaptı.

SİVASSPOR'DAN VEDA MESAJI
Sivasspor'dan yapılan açıklamada "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." denildi.

  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 01:29
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