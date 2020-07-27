Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da!
Bu sezon Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirerek birçok kulübün ilgisini çeken Emre Kılınç'ın adı Galatasaray ile sıkça anılıyordu. Gelen son bilgilere göre başarılı oyuncu sarı-kırmızılılarla 4 yıllık mukavaleye imza attı. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla gelecek sezon çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi. BeIN Sports'un haberine göre, bu sezonki performansıyla ligin dev kulüplerini peşine takan ve kulübü Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç Galasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
EMRE KILINÇ KİMDİR?
Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Sakarya Akademikspor'da 2007 yılında başlayan Emre Kılınç, 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. Bu transferin ardından 2012 yılında Boluspor as kadrosunda forma giymeye başlayan Emre Kılınç, 2017 yılında Sivasspor'a 225 bin Euro bedelle transfer oldu. 1,74 boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 31 mücadelede 9 gol kaydetti ve 7 asist yaptı.
SİVASSPOR'DAN VEDA MESAJI
Sivasspor'dan yapılan açıklamada "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." denildi.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 28.07.2020 01:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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