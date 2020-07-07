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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Alanyaspor maç kafilesinde Falcao şoku!

Son dakika: 'ın kafilesinde yok

Son dakika: Radamel Falcao Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesinde yok

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de oynayacağı Aytemiz maç kafilesini açıklarken, 'yu kadroya dahil etmedi.

, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz mücadelesinin kafilesini açıkladı.

Sarı kırmızılılar, kafilede sakatlığı bulunan Lemina ve Falcao'ya yer vermedi.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maç kafilesi şu şekilde;

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 14:58
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