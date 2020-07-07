Son dakika: Radamel Falcao Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesinde yok
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maç kafilesini açıklarken, Radamel Falcao'yu kadroya dahil etmedi.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin kafilesini açıkladı.
Sarı kırmızılılar, kafilede sakatlığı bulunan Lemina ve Falcao'ya yer vermedi.
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maç kafilesi şu şekilde;
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 14:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Radamel Falcao Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesinde yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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