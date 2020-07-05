Galatasaray'ın kader derbisi! İşte Terim'in planı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın kader derbisi! İşte Terim'in planı

'ın kader derbisi! İşte Terim'in planı

Galatasaray'ın kader derbisi! İşte Terim'in planı

, haftanın en kritik maçında 'u ağırlıyor. 5 maçtır kazanamayan Cimbom, dev rakibini mağlup edip şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıksa da ’in kaderine etki edecek dev derbide tek hedef 3 puan.

Süper Lig'de 31. haftanın sonucu en çok merak edilen maç geldi çattı... , Stadyumu'nda şampiyonluk adaylarından 'u ağırlıyor. 21.00'de başlayacak maçı FIFA kokartlı hakem yönetecek. Zorlu derbi öncesi sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor. Muslera, Lemina, Falcao ve Andone sakat. ise cezalı. Onyekuru ise takımdan ayrıldığı için yok. Cezaları biten Mariano ile ve iyileşen Marcao ise oynayacak duruma geldi.

TRABZON'DA İKİ EKSİK
Rakip Trabzonspor'da ise cezalı olan Joao Pereira ile Majid Hosseini bu maçta oynayamayacak. Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme ise iyileşti. Üç isim de forma giyebilecek duruma geldi. Sezonun ilk yarısında oynanan maç Sörloth ve Nagatomo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti. Ligde Galatasaray 5 maçtır kazanamıyor rakip Trabzonspor ise tam 14 maçtır yenilmiyor. Maç öncesi Galatasaray 26 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Trabzonspor ise bulduğu 65 golle en skorer ekip olmayı başardı. Kritik müsabaka nefesleri kesecek.

4 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesi öncesinde 4 futbolcu cezası sınırında bulunuyor. Seri, Feghouli, ve Saracchi sarı kart görürse Alanyaspor maçında olmayacak.

SÜPER LİG'DE 94. RANDEVU
Galatasaray ile Trabzonspor, sınırda tarihinde 94'üncü kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 93 maçın 41'ini Galatasaray kazandı (22B 30M)

EVİNDE YENİYOR
Aslan, Trabzonspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazandı. Sarı-kırmızılılar 2004-05 sezonundan bu yana Trabzonspor'u konuk ettiği 16 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

YABANCILAR SAHNEDE
İki ekibin ligde birbirine attığı son 7'şer gol yabancı oyunculardan geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Şubat 2016'dan () bu yana rakibi karşısında yerli oyuncularından gol bulamadı. Bordo-mavililerde ise Galatasaray'a gol atan son yerli, Ekim 2017'deki maçta Yusuf Yazıcı'ydı.

STAT TEMİZLENDİ TESTLER NEGATİF
Zorlu müsabakanın oynanacak Türk Telekom Stadyumu yetkililerce dezenfekte edildi. Ayrıca iki takımın yaptırdığı koronavirüs testleri de negatif çıktı.

TAYLAN SÜRPRİZİ
Onyekuru'nun ayrılmasıyla sol kanadı boşalan Galatasaray'da bu bölgeye Ömer Bayram'ın kaydırılacağı öğrenildi. Genelde orta sahanın solunda forma giyen Ömer'in yerine ise Taylan Antalyalı'nın oynayacağı kaydedildi. 'in Taylan'ı oynatarak orta sahaya sertlik ve tempo kazandırmak istediği bildirildi.

İLK YARILAR GOLLÜ GEÇİYOR
Bugün, Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en fazla gol atan iki takım karşılaşıyor. Sarıkırmızılılar 29 kez fileleri sarsarken, bordomavililer 31 gol attı. İlk 45 dakikalarda kalesinde en az gol gören iki ekipten biri olan Galatasaray ise (6; Başakşehir ile eşit) bu gollerin dördünü son yedi karşılaşmada kalesinde gördü.

SOLDAN ATIYOR
Cimbom bu sezon Süper Lig'de ortayla 11 gol bulurken; bu gollerin yüzde 73'ünde asistleri Ömer Bayram (5) ve Marcelo Saracchi (3) yaptı. Sarı-kırmızılılar toplamda ise 48 gol kaydetti.

KOZU FEGHOULI
Galatasaray'ın bu maçta en çok güvendiği isimlerin başında Sofiane Feghouli geliyor. Cezayirli kanat oyuncusu, Trabzonspor'a karşı Süper Lig'de sahaya çıktığı iki iç saha maçında da katkı (1 gol, 1 asist) yapmayı başardı. Cimbom'un ligdeki son altı golün dördüne imza koyan (2 gol-2 asist) Feghouli'nin bu kulvarda toplam 6 golü, 3 asisti var.

  1. 5.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın kader derbisi! İşte Terim'in planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA