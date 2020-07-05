Galatasaray'ın kader derbisi! İşte Terim'in planı

Süper Lig'de 31. haftanın sonucu en çok merak edilen maç geldi çattı... Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u ağırlıyor. 21.00'de başlayacak maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Zorlu derbi öncesi sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor. Muslera, Lemina, Falcao ve Andone sakat. Adem Büyük ise cezalı. Onyekuru ise takımdan ayrıldığı için yok. Cezaları biten Mariano ile Ahmet Çalık ve iyileşen Marcao ise oynayacak duruma geldi.

TRABZON'DA İKİ EKSİK

Rakip Trabzonspor'da ise cezalı olan Joao Pereira ile Majid Hosseini bu maçta oynayamayacak. Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme ise iyileşti. Üç isim de forma giyebilecek duruma geldi. Sezonun ilk yarısında oynanan maç Sörloth ve Nagatomo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti. Ligde Galatasaray 5 maçtır kazanamıyor rakip Trabzonspor ise tam 14 maçtır yenilmiyor. Maç öncesi Galatasaray 26 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Trabzonspor ise bulduğu 65 golle en skorer ekip olmayı başardı. Kritik müsabaka nefesleri kesecek.

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesi öncesinde 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Seri, Feghouli, Ömer Bayram ve Saracchi sarı kart görürse Alanyaspor maçında olmayacak.

SÜPER LİG'DE 94. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, sınırda Süper Lig tarihinde 94'üncü kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 93 maçın 41'ini Galatasaray kazandı (22B 30M)

EVİNDE YENİYOR

Aslan, Trabzonspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazandı. Sarı-kırmızılılar 2004-05 sezonundan bu yana Trabzonspor'u konuk ettiği 16 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

YABANCILAR SAHNEDE

İki ekibin ligde birbirine attığı son 7'şer gol yabancı oyunculardan geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Şubat 2016'dan (Selçuk İnan) bu yana rakibi karşısında yerli oyuncularından gol bulamadı. Bordo-mavililerde ise Galatasaray'a gol atan son yerli, Ekim 2017'deki maçta Yusuf Yazıcı'ydı.

STAT TEMİZLENDİ TESTLER NEGATİF

Zorlu müsabakanın oynanacak Türk Telekom Stadyumu yetkililerce dezenfekte edildi. Ayrıca iki takımın yaptırdığı koronavirüs testleri de negatif çıktı.

TAYLAN SÜRPRİZİ

Onyekuru'nun ayrılmasıyla sol kanadı boşalan Galatasaray'da bu bölgeye Ömer Bayram'ın kaydırılacağı öğrenildi. Genelde orta sahanın solunda forma giyen Ömer'in yerine ise Taylan Antalyalı'nın oynayacağı kaydedildi. Fatih Terim'in Taylan'ı oynatarak orta sahaya sertlik ve tempo kazandırmak istediği bildirildi.

İLK YARILAR GOLLÜ GEÇİYOR

Bugün, Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en fazla gol atan iki takım karşılaşıyor. Sarıkırmızılılar 29 kez fileleri sarsarken, bordomavililer 31 gol attı. İlk 45 dakikalarda kalesinde en az gol gören iki ekipten biri olan Galatasaray ise (6; Başakşehir ile eşit) bu gollerin dördünü son yedi karşılaşmada kalesinde gördü.

SOLDAN ATIYOR

Cimbom bu sezon Süper Lig'de ortayla 11 gol bulurken; bu gollerin yüzde 73'ünde asistleri Ömer Bayram (5) ve Marcelo Saracchi (3) yaptı. Sarı-kırmızılılar toplamda ise 48 gol kaydetti.

KOZU FEGHOULI

Galatasaray'ın bu maçta en çok güvendiği isimlerin başında Sofiane Feghouli geliyor. Cezayirli kanat oyuncusu, Trabzonspor'a karşı Süper Lig'de sahaya çıktığı iki iç saha maçında da katkı (1 gol, 1 asist) yapmayı başardı. Cimbom'un ligdeki son altı golün dördüne imza koyan (2 gol-2 asist) Feghouli'nin bu kulvarda toplam 6 golü, 3 asisti var.