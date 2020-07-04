Trabzon'un Galatasaray maçı kafilesi belli oldu!
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın da İstanbul kafilesinde yer alması yüzleri güldürdü.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 30. haftasında Galatasaray ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak da İstanbul kafilesinde yer aldı.
İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANOEL MESSIAS
MANUEL DA COSTA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
HAKAN YEŞİL
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 19:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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