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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Trabzon'un maçı kafilesi belli oldu!

Trabzon'un Galatasaray maçı kafilesi belli oldu!

'in 30. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın da kafilesinde yer alması yüzleri güldürdü.

Cemil Usta Sezonu'nun 30. haftasında ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan , ve Abdulkadir Parmak da kafilesinde yer aldı.

İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANOEL MESSIAS

MANUEL DA COSTA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

HAKAN YEŞİL

BADOU NDIAYE

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 19:28
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