Sörloth ligde 6 maç sonra golle tanıştı
Trabzonspor'un yıldız ismi Alexander Sörloth, Süper Lig'deki gol orucunu Ankaragücü karşısında bozdu. Norveçli santrfor, 3. dakikada fileleri havalandırarak ligde 6 maç sonra golle tanıştı.
Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth, ligde 6 maçtır suskundu.
Son olarak 23. haftada oynanan Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Norveçli yıldız, gol orucuna Ankaragücü karşısında son verdi. Karşılaşmaya 11'de başlayan Sörloth 3. dakikada fileleri havalandırarak ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Krallık yarışında zirvede yer alan bordo-mavili yıldız, Süper Lig'deki toplam gol sayısını da 20'ye çıkardı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 21:19
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- Sörloth ligde 6 maç sonra golle tanıştı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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