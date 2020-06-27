Sörloth ligde 6 maç sonra golle tanıştı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Sörloth 6 maçlık seriye son verdi!

Sörloth ligde 6 maç sonra golle tanıştı

Sörloth ligde 6 maç sonra golle tanıştı

'un yıldız ismi , 'deki gol orucunu Ankaragücü karşısında bozdu. Norveçli santrfor, 3. dakikada fileleri havalandırarak ligde 6 maç sonra golle tanıştı.

'da bu sezon gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan , ligde 6 maçtır suskundu.

Son olarak 23. haftada oynanan maçında fileleri havalandıran Norveçli yıldız, gol orucuna Ankaragücü karşısında son verdi. Karşılaşmaya 11'de başlayan Sörloth 3. dakikada fileleri havalandırarak ligde 6 sevinci yaşadı.

Krallık yarışında zirvede yer alan bordo-mavili yıldız, 'deki toplam gol sayısını da 20'ye çıkardı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 21:19
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