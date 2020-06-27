Sörloth ligde 6 maç sonra golle tanıştı

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth, ligde 6 maçtır suskundu.

Son olarak 23. haftada oynanan Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Norveçli yıldız, gol orucuna Ankaragücü karşısında son verdi. Karşılaşmaya 11'de başlayan Sörloth 3. dakikada fileleri havalandırarak ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Krallık yarışında zirvede yer alan bordo-mavili yıldız, Süper Lig'deki toplam gol sayısını da 20'ye çıkardı.