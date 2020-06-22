Jose Sosa belirsizliği
Fırtına'da gözler kaptanda... Jose Sosa, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında forma giyememişti. Arjantinli yıldızın Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı da belirsiz. 35 yaşına basan orta saha oyuncusunun durumu maç saati belli olacak. Sosa oynamak istiyor.
Fırtına'da gözler kaptanda... Jose Sosa, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında forma giyememişti. Arjantinli yıldızın Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı da belirsiz. 35 yaşına basan orta saha oyuncusunun durumu maç saati belli olacak. Sosa oynamak istiyor.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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