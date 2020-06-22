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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Jose Sosa belirsizliği

Fırtına'da gözler kaptanda... , ve maçlarında forma giyememişti. Arjantinli yıldızın karşısında oynayıp oynamayacağı da belirsiz. 35 yaşına basan orta saha oyuncusunun durumu maç saati belli olacak. Sosa oynamak istiyor.

Fırtına'da gözler kaptanda... , ve maçlarında forma giyememişti. Arjantinli yıldızın karşısında oynayıp oynamayacağı da belirsiz. 35 yaşına basan orta saha oyuncusunun durumu maç saati belli olacak. Sosa oynamak istiyor.

  1. 22.6.2020
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