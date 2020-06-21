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21 Haziran 2020, Pazar
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Sabırsızlıkla bekliyorum

Sabırsızlıkla bekliyorum

Bordo-mavili ekibin stoperi , hesaplarından bir video paylaştı.

Bordo-mavili ekibin stoperi , hesaplarından bir video paylaştı. "Sekizinci Kuşatma" etiketiyle paylaşımda bulunan 22 yaşındaki futbolcu şampiyonluk gününü sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Taraftarlar da "O kupayı birlikte kaldıracağız" yorumlarında bulundu.
  1. 21.6.2020
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